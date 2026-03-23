ВС: скрытая беременность в деле о расторжении брака — не является вновь открывшимся обстоятельством

КГС ВС сформулировал подход, согласно которому беременность, известная стороне, но не сообщенная суду, не может быть основанием для пересмотра решения как вновь открывшегося обстоятельства.

Пересмотр судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам традиционно рассматривается как исключительный процессуальный механизм. Постановление КГС ВС по делу № 243/56/23 формирует ориентир для правоприменения, уточняя границы использования этого инструмента, в частности в спорах о расторжении брака, где могут возникать обстоятельства, напрямую связанные с ограничениями, установленными семейным законодательством.

Обстоятельства дела

Истец обратилась в суд с иском о расторжении брака, который впоследствии был удовлетворен судом первой инстанции.

После этого представитель истца подал заявление о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам, ссылаясь на то, что на момент подачи иска и вынесения решения истец находилась в состоянии беременности, а впоследствии родила ребенка от ответчика.

Суд первой инстанции согласился с такими доводами, отменил решение о расторжении брака и закрыл производство по делу.

Ответчик подал апелляционную жалобу, по результатам рассмотрения которой апелляционный суд отменил предыдущее решение и отказал в пересмотре, указав, что беременность была известна истцу, однако она не сообщила об этом суду.

Представитель истца обратилась в Верховный Суд с кассационной жалобой, обосновывая это тем, что апелляционным судом были грубо нарушены положения части второй статьи 110 Семейного кодекса Украины (далее — СК Украины), согласно которым иск о расторжении брака не может быть предъявлен в период беременности жены и в течение одного года после рождения ребенка.

Указывает, что истец не знала о наличии нормы в семейном законодательстве Украины, запрещающей подачу иска в суд о расторжении брака в период беременности жены и в течение одного года после рождения ребенка, ни на момент подачи иска, ни на момент рассмотрения дела судом и вынесения решения.

Позиция КГС ВС

Суд указал, что необходимыми условиями признания обстоятельств, определённых пунктом 1 части второй статьи 423 ГПК Украины, вновь открывшимися являются: их существенность и существование на момент рассмотрения дела; невозможность их известности заявителю на момент рассмотрения дела; включённость в предмет доказывания и способность повлиять на выводы суда о правах и обязанностях участников дела. Вновь открывшиеся обстоятельства должны подтверждаться фактическими данными (доказательствами), которые в установленном порядке опровергают факты, положенные в основу судебного решения.

Следует помнить, что суд вправе отменить судебное решение в связи с вновь открывшимися обстоятельствами лишь при условии, что такие обстоятельства могут повлиять на юридическую оценку обстоятельств, осуществлённую судом в пересматриваемом решении.

Также важно, что при решении вопроса о наличии вновь открывшихся обстоятельств суд должен разграничивать вновь открывшиеся и новые обстоятельства.

Обстоятельства, которые обосновывают требования или возражения сторон либо имеют иное существенное значение для правильного разрешения дела, существовали на момент вынесения судебного решения, но оставались неизвестными участникам дела и стали известны только после вынесения решения, являются вновь открывшимися обстоятельствами.

КГС ВС указал: «Судам необходимо различать новые доказательства и доказательства, которыми подтверждаются вновь открывшиеся обстоятельства, поскольку новые доказательства не могут быть основанием для пересмотра судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам».

Согласно части пятой статьи 423 ГПК Украины при пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам суд не может выходить за пределы тех требований, которые были предметом рассмотрения при вынесении пересматриваемого решения, рассматривать иные требования или иные основания иска.

Суд напомнил, что согласно пункту 3 Постановления Пленума Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел от 30 марта 2012 года № 4 «О применении гражданского процессуального законодательства при пересмотре судебных решений в связи с вновь открывшимися обстоятельствами», вновь открывшиеся обстоятельства — это юридические факты, имеющие существенное значение для рассмотрения дела и существовавшие на момент рассмотрения дела, но не были и не могли быть известны заявителю, а также обстоятельства, возникшие после вступления решения в законную силу и отнесённые законом к вновь открывшимся.

Ключевым для разрешения дела стало то, что истица знала о своей беременности, но не сообщила об этом суду.

КГС ВС отметил: «В деле, пересматриваемом в кассационном порядке, суд апелляционной инстанции правильно указал, что обстоятельство беременности истицы на момент обращения в суд с иском о расторжении брака было ей достоверно известно, однако она сознательно скрыла его от суда, следовательно, это обстоятельство не является вновь открывшимся, а потому отсутствуют основания для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам решения Славянского горрайонного суда Донецкой области от 16 февраля 2023 года».

Верховный Суд формулирует правовые выводы с учётом установленных судами фактических обстоятельств дела, и такие выводы не являются универсальными для всех дел и фактических ситуаций. С учётом разнообразия общественных правоотношений и обстоятельств, являющихся основанием для возникновения споров, а также фактических обстоятельств, устанавливаемых судами на основании представленных сторонами доказательств в каждом конкретном деле, суды должны самостоятельно анализировать правоотношения и оценивать релевантность и необходимость применения правовых выводов Верховного Суда в каждом конкретном случае (постановление Большой Палаты Верховного Суда от 22 марта 2023 года по делу № 154/3029/14-ц, производство № 14-43цс22).

Следовательно, КГС ВС, применив правило части третьей статьи 401 ГПК Украины, пришёл к выводу о необходимости оставить кассационную жалобу без удовлетворения, а обжалуемое судебное решение — без изменений.

Таким образом, Верховный Суд сформировал практически значимый подход: беременность как юридически значимое обстоятельство в спорах о расторжении брака не признаётся вновь открывшимся, если она была известна истице на момент рассмотрения дела.

