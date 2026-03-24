Военнослужащим, которые будут сообщать о коррупции в армии, будут предоставлять отпуск для перевода в другую часть
В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 15089, которым предлагается комплексно изменить подход к защите военнослужащих и военнообязанных, имеющих статус разоблачителей коррупции в секторе безопасности и обороны.
Усиление защиты военнослужащих связано с тем, что действующая редакция Закона Украины «Об обеспечении безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве» не учитывает статус разоблачителя коррупции в секторе безопасности и обороны как отдельной уязвимой категории, а также не предусматривает специальных мер защиты для мобилизованных лиц. В связи с этим возникла необходимость усовершенствования законодательного механизма обеспечения безопасности разоблачителей коррупции в секторе безопасности и обороны с учетом особенностей прохождения военной службы и реалий военного времени.
Предлагается создать реальные и эффективные гарантии безопасности для разоблачителей коррупции в секторе безопасности и обороны, стимулировать выявление коррупции в соответствующем секторе и снизить уровень латентной коррупции в военных формированиях.
В частности, речь идет о:
- расширении перечня мер безопасности (для лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве) для военнослужащих — разоблачителей коррупции;
- внедрении специальных гарантий для военнообязанных и мобилизованных лиц;
- адаптации механизмов защиты разоблачителей коррупции к условиям службы в секторе безопасности и обороны;
- усилении гарантий личной безопасности и недопущении преследования разоблачителей.
Что именно предлагается изменить
Законопроектом предлагается изложить в новой редакции статью 18 Закона Украины «Об обеспечении безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве».
Для военнослужащих предусматривается, что мерами безопасности могут быть:
- командирование в другую воинскую часть или военное учреждение;
- перевод на новое место службы.
Отдельно определяется, что для военнослужащих-разоблачителей коррупции в секторе безопасности и обороны дополнительно могут применяться перевод в другой вид, род войск или военное формирование по их желанию, а также предоставление одноразового дополнительного отпуска с сохранением денежного обеспечения продолжительностью 90 календарных дней для прохождения процедуры перевода.
Военнослужащие, имеющие статус разоблачителей коррупции, смогут подавать ходатайства о применении мер безопасности при наличии угроз жизни, здоровью, жилью или имуществу.
Такая возможность также возникает после фактического задержания лиц, в отношении которых было сообщено о коррупционном преступлении, либо после уведомления им о подозрении.
Также предлагается установить специальные гарантии для военнообязанных и мобилизованных разоблачителей. В частности:
- возможность самостоятельного выбора места службы в Вооруженных Силах Украины или других военных формированиях;
- предоставление 90-дневной отсрочки от мобилизации для прохождения добровольного отбора на контрактную службу с возможностью зачисления в выбранное подразделение.
Кроме того, законопроект предусматривает введение вознаграждения для разоблачителей коррупции в секторе безопасности и обороны в размере 10% от предмета коррупционного преступления или причиненного государству ущерба, но не более трех тысяч минимальных заработных плат. Выплата осуществляется после вынесения обвинительного приговора судом.
