Военнослужащим, которые будут сообщать о коррупции в армии, будут предоставлять отпуск для перевода в другую часть

07:30, 24 марта 2026
Военнослужащим, которые сообщают о коррупционных правонарушениях в секторе безопасности и обороны, предлагается предоставить длительный оплачиваемый отпуск и возможность перевода в другой вид или род войск по собственному желанию.
В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 15089, которым предлагается комплексно изменить подход к защите военнослужащих и военнообязанных, имеющих статус разоблачителей коррупции в секторе безопасности и обороны.

Усиление защиты военнослужащих связано с тем, что действующая редакция Закона Украины «Об обеспечении безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве» не учитывает статус разоблачителя коррупции в секторе безопасности и обороны как отдельной уязвимой категории, а также не предусматривает специальных мер защиты для мобилизованных лиц. В связи с этим возникла необходимость усовершенствования законодательного механизма обеспечения безопасности разоблачителей коррупции в секторе безопасности и обороны с учетом особенностей прохождения военной службы и реалий военного времени.

Предлагается создать реальные и эффективные гарантии безопасности для разоблачителей коррупции в секторе безопасности и обороны, стимулировать выявление коррупции в соответствующем секторе и снизить уровень латентной коррупции в военных формированиях.

В частности, речь идет о:

  • расширении перечня мер безопасности (для лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве) для военнослужащих — разоблачителей коррупции;
  • внедрении специальных гарантий для военнообязанных и мобилизованных лиц;
  • адаптации механизмов защиты разоблачителей коррупции к условиям службы в секторе безопасности и обороны;
  • усилении гарантий личной безопасности и недопущении преследования разоблачителей.

Что именно предлагается изменить

Законопроектом предлагается изложить в новой редакции статью 18 Закона Украины «Об обеспечении безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве».

Для военнослужащих предусматривается, что мерами безопасности могут быть:

  • командирование в другую воинскую часть или военное учреждение;
  • перевод на новое место службы.

Отдельно определяется, что для военнослужащих-разоблачителей коррупции в секторе безопасности и обороны дополнительно могут применяться перевод в другой вид, род войск или военное формирование по их желанию, а также предоставление одноразового дополнительного отпуска с сохранением денежного обеспечения продолжительностью 90 календарных дней для прохождения процедуры перевода.

Военнослужащие, имеющие статус разоблачителей коррупции, смогут подавать ходатайства о применении мер безопасности при наличии угроз жизни, здоровью, жилью или имуществу.

Такая возможность также возникает после фактического задержания лиц, в отношении которых было сообщено о коррупционном преступлении, либо после уведомления им о подозрении.

Также предлагается установить специальные гарантии для военнообязанных и мобилизованных разоблачителей. В частности:

  • возможность самостоятельного выбора места службы в Вооруженных Силах Украины или других военных формированиях;
  • предоставление 90-дневной отсрочки от мобилизации для прохождения добровольного отбора на контрактную службу с возможностью зачисления в выбранное подразделение.

Кроме того, законопроект предусматривает введение вознаграждения для разоблачителей коррупции в секторе безопасности и обороны в размере 10% от предмета коррупционного преступления или причиненного государству ущерба, но не более трех тысяч минимальных заработных плат. Выплата осуществляется после вынесения обвинительного приговора судом.

