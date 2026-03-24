Військовим, які викриватимуть корупцію в армії, надаватимуть відпустку для переведення в іншу частину

Військовослужбовцям, які повідомляють про корупцію у секторі безпеки і оборони, пропонується надати тривалу оплачувану відпустку та можливість переведення до іншого виду чи роду військ за власним бажанням.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 15089, яким пропонується комплексно змінити підхід до захисту військовослужбовців та військовозобов’язаних, що мають статус викривачів корупції у секторі безпеки і оборони.

Посилення захисту військовослужбовців пов’язане з тим, що чинна редакція Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» не враховує статусу викривача корупції у секторі безпеки і оборони як окремої вразливої категорії, а також не передбачає спеціальних заходів захисту для мобілізованих осіб. У зв’язку з цим виникла необхідність удосконалення законодавчого механізму забезпечення безпеки викривачів корупції у секторі безпеки і оборони з урахуванням особливостей проходження військової служби та реалій воєнного часу.

Пропонується створити реальні та ефективні гарантії безпеки для викривачів корупції у секторі безпеки і оборони, стимулювати викриття корупції у відповідному секторі та зменшити рівень латентної корупції у військових формуваннях.

Зокрема, йдеться про:

розширення переліку заходів безпеки (для осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві) для військовослужбовців – викривачів корупції;

запровадження спеціальних гарантій для військовозобов’язаних та мобілізованих осіб;

адаптація механізмів захисту викривачів корупції до умов служби у секторі безпеки і оборони;

посилення гарантій особистої безпеки та недопущення переслідування викривачів.

Що саме пропонується змінити

Законопроєктом пропонується викласти в новій редакції статтю 18 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».

Для військовослужбовців передбачається, що заходами безпеки можуть бути:

відрядження до іншої військової частини або військової установи;

переведення на нове місце служби.

Окремо визначається, що для військовослужбовців-викривачів корупції у секторі безпеки і оборони додатково можуть застосовуватися переведення до іншого виду, роду військ або військового формування за їх бажанням, а також одноразова додаткова відпустка із збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів для проходження процедури переведення.

Військовослужбовці, які мають статус викривачів корупції, зможуть подавати клопотання про застосування заходів безпеки у разі наявності загроз життю, здоров’ю, житлу або майну.

Така можливість виникає після фактичного затримання осіб, щодо яких було повідомлено про корупційний злочин, або після оголошення їм підозри.

Також пропонується встановити спеціальні гарантії для військовозобов’язаних та мобілізованих викривачів.

Зокрема:

можливість самостійного обрання місця служби у Збройних Силах України або інших військових формуваннях;

надання 90-денного строку відстрочки від мобілізації для проходження добровільного відбору на контрактну службу з правом зарахування до обраного підрозділу.

Крім того, законопроєкт пропонує запровадити винагороду для викривачів корупції у секторі безпеки і оборони у розмірі 10% від предмета корупційного злочину або завданих збитків, але не більше трьох тисяч мінімальних зарплат. Виплата передбачається після обвинувального вироку суду.

