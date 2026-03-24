Судебный контроль за финансированием политических партий усиливают: что изменится в КАСУ

Новые изменения в КАСУ позволят взыскивать неиспользованное государственное финансирование партий и даже прекращать его через суд.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Работа над проектом Закона Украины «О политических партиях» началась в декабре 2019 года и осуществлялась с широким привлечением заинтересованных сторон. Проект разработан народными депутатами Украины совместно с представителями Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Центральной избирательной комиссии, Министерства юстиции Украины, а также другими организациями.

В Верховной Раде он зарегистрирован под № 14289 от 10.12.2025.

Кроме всего прочего, законопроект вносит изменения в Кодекс административного судопроизводства Украины.

Часть вторую статьи 22 КАСУ дополнят новыми пунктами. Апелляционному административному суду в апелляционном округе, включающем город Киев, как суду первой инстанции будут подсудны административные дела:

о взыскании неиспользованных средств государственного финансирования уставной деятельности политической партии в доход государства;

о признании деятельности политической партии такой, что противоречит требованиям закона;

о прекращении государственного финансирования уставной деятельности политической партии.

В случае удовлетворения иска суд может принять такие решения согласно изменениям в статью 245 КАСУ, которые также предлагается внести в кодекс.

Определенные изменения претерпит и статья 289-3 КАСУ.

В случае вынесения судом в административном деле о запрете политической партии определения, подлежащего обжалованию, либо в случае завершения рассмотрения дела путем принятия решения суда, суд после составления полного текста соответствующего судебного решения незамедлительно уведомляет об этом истца для опубликования объявления.

Объявление об открытии производства по административному делу о запрете политической партии, апелляционного или кассационного производства по нему и назначении судебного заседания, вынесении судом определения, подлежащего обжалованию, либо о завершении рассмотрения дела путем принятия решения суда вместе с копией соответствующего судебного решения или судебной повестки публикуется на официальном вебсайте центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере государственной регистрации (легализации) объединений граждан, других общественных формирований.

Сегодня считается, что участники дела и все заинтересованные лица надлежащим образом уведомлены о судебном рассмотрении такого дела, назначении, дате, времени и месте судебного заседания, принятии и содержании обнародованного судебного решения по нему через три дня со дня обнародования такого объявления.

Однако этот срок планируют изменить и установить 10 дней вместо трех.

Неприбытие в судебное заседание в суде первой, апелляционной или кассационной инстанции лиц, уведомленных о дате, времени и месте рассмотрения дела, не будет препятствовать рассмотрению дела.

Судом апелляционной инстанции по такому административному делу будет Верховный Суд в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из пяти судей.

Судом кассационной инстанции по такому административному делу будет Большая Палата Верховного Суда.

За подачу в административный суд исковых заявлений, апелляционных и кассационных жалоб по делам, определенным этой статьей, судебный сбор не будет уплачиваться.

Одновременно в КАСУ включат пока отсутствующую сегодня статью 289-6, которая урегулирует особенности производства по делам по административным искам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в сфере политического финансирования.

Производство по делам по административным искам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции при осуществлении им определенных законом полномочий в сфере политического финансирования будет осуществляться на основании заявления относительно:

взыскания неиспользованных средств государственного финансирования уставной деятельности политической партии в доход государства; признания деятельности политической партии такой, что противоречит требованиям закона; прекращения государственного финансирования уставной деятельности политической партии.

Исковое заявление подается в апелляционный административный суд в апелляционном округе, включающем город Киев, в письменной форме и должно содержать:

наименование административного суда; наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты, а также номер средства связи заявителя; наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), а также номер средства связи, если таковой известен, стороны, к которой применяются меры, определенные частью первой этой статьи; основания обращения с иском, обстоятельства, подтверждаемые доказательствами, и требования заявителя; перечень документов и иных материалов, прилагаемых; подпись уполномоченного лица субъекта властных полномочий, скрепленная печатью.

В случае нарушения требований к исковому заявлению суд уведомляет об этом заявителя и определяет срок для устранения недостатков. Невыполнение требований суда в установленный им срок влечет возврат заявителю иска и приложенных к нему документов. Возврат иска не является препятствием для повторного обращения с ним в суд после устранения недостатков, обусловивших обращение в суд.

Вопрос об открытии производства по административному делу суд решает не позднее следующего дня со дня поступления искового заявления. О подаче искового заявления и открытии производства по административному делу суд уведомляет ответчика с помощью курьера, телефона, факса, электронной почты или другого технического средства связи не позднее следующего дня после открытия производства по делу.

Административный суд уведомляет истца об открытии производства по делу не позднее следующего дня после вынесения определения об открытии производства по делу. Копии искового заявления и приложенных к нему документов направляются ответчику и другим участникам дела на официальный электронный адрес, а при его отсутствии — электронной почтой, если таковая известна суду, либо предоставляются для ознакомления в судебном заседании.

Административные дела о взыскании неиспользованных средств государственного финансирования уставной деятельности политической партии в доход государства планируют рассматривать в течение десяти дней после открытия производства по делу в открытом судебном заседании.

Другие административные дела (определенные пунктами 2-3 части первой статьи 289-6 КАСУ) рассматриваются в течение тридцати дней после открытия производства по делу в открытом судебном заседании.

Решение суда составляется и подписывается в день его принятия без права суда отложить составление полного решения.

Апелляционные жалобы на судебные решения по указанным выше делам подаются в течение двадцати дней, а на определение суда — в течение десяти дней со дня их провозглашения. Судом апелляционной инстанции по ним является Верховный Суд в составе коллегии Кассационного административного суда.

Суд апелляционной инстанции рассматривает дело о взыскании неиспользованных средств государственного финансирования уставной деятельности политической партии в доход государства в десятидневный срок после окончания срока на апелляционное обжалование с уведомлением участников дела.

Суд апелляционной инстанции рассматривает другие дела (определенные пунктами 2-3 части первой статьи 289-6 КАСУ) в двадцатидневный срок после окончания срока на апелляционное обжалование с уведомлением участников дела.

Неприбытие в судебное заседание лиц, которые были надлежащим образом уведомлены о дате, времени и месте рассмотрения дела, не препятствует апелляционному рассмотрению дела.

Суд апелляционной инстанции по результатам апелляционного рассмотрения не может возвращать дело на новое рассмотрение. Судебное решение суда апелляционной инстанции является окончательным и кассационному обжалованию не подлежит.

За подачу в административный суд исковых заявлений и апелляционных жалоб по вышеуказанным делам судебный сбор не уплачивается.

Автор: Тарас Лученко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.