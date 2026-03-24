Судовий контроль за фінансуванням політичних партій посилюють: що зміниться у КАСУ
Робота над проектом Закону України «Про політичні партії» розпочалася у грудні 2019 року та здійснювалася з широким залученням заінтересованих сторін. Проект розроблений народними депутатами України спільно з представниками Національного агентства з питань запобігання корупції, Центральної виборчої комісії, Міністерства юстиції України, а також іншими організаціями.
У Верховній Раді він зареєстрований за № 14289 від 10.12.2025.
Крім всього іншого, законопроект вносить зміни до Кодексу адміністративного судочинства України.
Частину другу статті 22 КАСУ доповнять новими пунктами. Апеляційному адміністративному суду в апеляційному окрузі, що включає місто Київ, як суду першої інстанції стануть підсудні адміністративні справи:
- про стягнення невикористаних коштів державного фінансування статутної діяльності політичної партії в дохід держави;
- визнання діяльності політичної партії такою, що суперечить вимогам закону;
- про припинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії.
У разі задоволення позову суд може прийняти такі рішення згідно із змінами до статті 245 КАСУ, які також пропонується внести в кодекс.
Певні зміни зазнає і стаття 289-3 КАСУ.
У разі постановлення судом в адміністративній справі про заборону політичної партії ухвали, яка підлягає оскарженню, або у разі завершення розгляду справи шляхом ухвалення рішення суду, суд після складення повного тексту відповідного судового рішення невідкладно повідомляє про це позивача для опублікування оголошення.
Оголошення про відкриття провадження в адміністративній справі про заборону політичної партії, апеляційного або касаційного провадження в ній і призначення судового засідання, постановлення судом ухвали, яка підлягає оскарженню, або про завершення розгляду справи шляхом ухвалення рішення суду разом з копією відповідного судового рішення чи судової повістки оприлюднюється на офіційному вебсайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань.
Сьогодні вважається, що учасники справи і всі заінтересовані особи належним чином повідомлені про судовий розгляд такої справи, призначення, дату, час і місце судового засідання, ухвалення і зміст оприлюдненого судового рішення у ній через три дні з дня оприлюднення такого оголошення.
Проте цей строк планують змінити та встановити 10 днів замість трьох.
Неприбуття у судове засідання в суді першої, апеляційної або касаційної інстанції осіб, повідомлених про дату, час і місце розгляду справи не буде перешкоджати розгляду справи.
Судом апеляційної інстанції в такій адміністративній справі буде Верховний Суд у складі колегії Касаційного адміністративного суду не менше ніж з п’яти суддів.
Судом касаційної інстанції в такій адміністративній справі буде Велика Палата Верховного Суду.
За подання до адміністративного суду позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг у справах, визначених цією статтею, судовий збір не буде сплачуватися.
Одночасно в КАСУ включать поки що відсутню сьогодні статтю 289- 6, яка врегулює особливості провадження у справах за адміністративними позовами Національного агентства з питань запобігання корупції у сфері політичного фінансування.
Провадження у справах за адміністративними позовами Національного агентства з питань запобігання корупції при здійсненні ним визначених законом повноважень у сфері політичного фінансування буде здійснюватися на підставі заяви щодо:
1) стягнення невикористаних коштів державного фінансування статутної діяльності політичної партії в дохід держави;
2) визнання діяльності політичної партії такою, що суперечить вимогам закону;
3) припинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії.
Позовна заява подається до апеляційного адміністративного суду в апеляційному окрузі, що включає місто Київ, у письмовій формі та повинна містити:
1) найменування адміністративного суду;
2) найменування, поштову адресу, адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку заявника; 3) найменування, поштову адресу, адресу електронної пошти (за наявності), а також номер засобу зв’язку, якщо такий відомий, щодо сторони, до якої застосовуються заходи, визначені частиною першою цієї статті;
4) підстави звернення з позовом, обставини, що підтверджуються доказами, та вимоги заявника;
5) перелік документів та інших матеріалів, що додаються;
6) підпис уповноваженої особи суб’єкта владних повноважень, що скріплюється печаткою.
У разі порушення вимог до позовної заяви суд повідомляє про це заявника та визначає строк для усунення недоліків. Невиконання вимог суду в установлений ним строк тягне за собою повернення заявнику позову та доданих до нього документів. Повернення позову не є перешкодою для повторного звернення з ним до суду після усунення недоліків, що зумовлюють звернення до суду.
Питання про відкриття провадження в адміністративній справі суд вирішує не пізніше наступного дня з дня надходження позовної заяви. Про подання позовної заяви та відкриття провадження в адміністративній справі суд повідомляє відповідача за допомогою кур’єра, телефону, факсу, електронної пошти чи іншого технічного засобу зв’язку не пізніше наступного дня після відкриття провадження у справі.
Адміністративний суд повідомляє позивача про відкриття провадження у справі не пізніше наступного дня після постановлення ухвали про відкриття провадження у справі. Копії позовної заяви та доданих до неї документів направляються відповідачу й іншим учасникам справи на офіційну електронну адресу, а за її відсутності - електронною поштою, якщо така відома суду, або надаються для ознайомлення в судовому засіданні.
Адміністративні справи про стягнення невикористаних коштів державного фінансування статутної діяльності політичної партії в дохід держави планують вирішувати протягом десяти днів після відкриття провадження у справі у відкритому судовому засіданні.
Інші адміністративні справи (визначені пунктами 2-3 частини першої стаття 289-6 КАСУ), вирішуються протягом тридцяти днів після відкриття провадження у справі у відкритому судовому засіданні.
Рішення суду складається і підписується у день його ухвалення без права суду відкласти складання повного рішення.
Апеляційні скарги на судові рішення у зазначених вище справах подаються протягом двадцяти днів, а на ухвалу суду - протягом десяти днів з дня їх проголошення. Судом апеляційної інстанції в них є Верховний Суд у складі колегії Касаційного адміністративного суду.
Суд апеляційної інстанції розглядає справу про стягнення невикористаних коштів державного фінансування статутної діяльності політичної партії в дохід держави, у десятиденний строк після закінчення строку на апеляційне оскарження з повідомленням учасників справи.
Суд апеляційної інстанції розглядає інші справи, (визначені пунктами 2-3 частини першої стаття 289- 6 КАСУ), у двадцятиденний строк після закінчення строку на апеляційне оскарження з повідомленням учасників справи.
Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає апеляційному розгляду справи. Суд апеляційної інстанції за наслідками апеляційного розгляду не може повертати справу на новий розгляд. Судове рішення суду апеляційної інстанції є остаточним і касаційному оскарженню не підлягає.
За подання до адміністративного суду позовних заяв та апеляційних скарг у вищезазначених справах, судовий збір не сплачується.
Автор: Тарас Лученко
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.