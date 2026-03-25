Госфинмониторинг обязал банки добавлять выписки клиентов в отчеты о подозрениях

Регулятор обязал добавлять выписки по счетам всех клиентов в сообщения о подозрительной деятельности и меняет правила отображения контрагентов.

2 февраля 2026 года вступил в силу Порядок информационного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Государственной службы финансового мониторинга Украины, утвержденный приказом Минфина № 322.

Новый механизм информационного взаимодействия меняет подход к формированию сообщений о подозрительной деятельности банковских клиентов.

Обновление правил финмониторинга стало ответом на длительную проблему разной практики отображения информации в банковских отчетах, что усложняло анализ подозрительных финансовых цепочек. Теперь регулятор ввел единый цифровой стандарт, где каждая транзакция и каждый участник финансовой операции должны иметь четко определенное место в структуре XML-файла – электронного отчета.

Дополнительно 20 марта 2026 года Госфинмониторинг опубликовал письмо с разъяснениями, содержащее практические рекомендации по заполнению отчетности и правильному отображению участников подозрительных схем. Приказ № 322 и мартовские рекомендации Госфинмониторинга закрепляют переход системы финансового мониторинга в Украине к модели Big Data, основанной на обработке больших данных.

Ключевые изменения в отчетности

Ранее субъекты мониторинга часто по своему усмотрению определяли объем данных, которые вносились в сообщения типа N-FM, то есть специализированные формы учета и подачи информации о финансовых операциях, подлежащих первичному финансовому мониторингу в Украине, используемые для отчетности о подозрительных операциях.

Заметим, что рекомендации по форме сообщения касаются не только банков, поскольку кроме банков к субъектам первичного финансового мониторинга в Украине относятся также страховщики, кредитные союзы, ломбарды, операторы почтовой связи, профессиональные участники рынков капитала и товарных бирж, поставщики услуг виртуальных активов, а также специально определенные лица, такие как нотариусы, адвокаты, аудиторы и бухгалтеры.

Госфинмониторинг обновил подход к формированию сообщений о подозрительной финансовой деятельности, введя новые правила для случаев, когда к схемам причастна группа клиентов.

Отныне в случае выявления связанных лиц — с общими контрагентами, адресами, периодами регистрации, учредителями или даже IP-адресами — субъекты первичного финансового мониторинга должны подавать одно сводное сообщение. В нем указываются все задействованные клиенты, а также формируется единый обоснованный вывод о деятельности всей группы.

Кого Регулятор будет считать группой?

СПФМ обязаны подавать одно сводное сообщение, если у клиентов выявлены следующие общие маркеры:

использование одинаковых IP-адресов для входа в клиент-банк или подачи отчетности.

общие учредители, конечные бенефициарные владельцы (КБВ) или доверенные лица.

регистрация по одному адресу массовой регистрации или фактическое нахождение в одном офисе.

наличие общих основных поставщиков или покупателей, формирующих замкнутый финансовый круг.

регистрация субъектов в один короткий период или синхронное начало активных транзакций.

Заполнение отчета

Регулятор четко определил подход к хронологии: началом подозрительной деятельности считается первая операция любого из участников группы, а завершением — последняя. Это позволяет видеть всю схему в пределах одного отчета.

В поле в отношении участников введено жесткое правило: все лица, являющиеся клиентами СПФМ, должны обозначаться исключительно как «клиенты». Другие варианты участия больше не применяются.

Одним из важных изменений стало исключение контрагентов из формализованных полей отчета. Даже если они играют ключевую роль в схеме, их больше не нужно указывать как отдельных участников. Вместо этого информация о них переносится в обоснованный вывод с детальным описанием подозрений.

Новые правила также предусматривают обязательное добавление банковских выписок к сообщениям, а также унификацию кодов участников финансовых операций. Это позволяет государственным органам получать более структурированную и полную информацию для анализа финансовых потоков.

Перенос информации о контрагентах в текстовую часть вывода и обязательное добавление выписок по счетам всех фигурантов отчета делает систему финансового мониторинга более прозрачной для государства, но в то же время значительно повышает планку ответственности для субъектов финмониторинга. Для клиентов банков и других субъектов мониторинга новые правила также имеют практические последствия: транзакции теперь анализируются в рамках более широких групп, а банковские выписки передаются регулятору автоматически как приложения к подозрениям.

