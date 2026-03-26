Высший совет правосудия поставил на паузу вопрос отставки судьи Олега Сусского из-за приоритетной дисциплинарной жалобы

13:44, 26 марта 2026
ВРП подчеркивает, что рассмотрение дисциплинарной жалобы на действия судьи важнее его заявления об отставке
Во время заседания 26 марта 2026 года Высший совет правосудия Украины рассматривал вопрос об отставке судьи Троицкого районного суда Луганской области, командированного в Сокирянский районный суд Черновицкой области, Сусского Олега Ивановича.

Заявление об отставке поступило в ВРП 2 марта 2026 года. Судья Олег Сусский был назначен на должность судьи Троицкого районного суда указом Президента Украины от 6 февраля 2007 года сроком на 5 лет, а постановлением Верховной Рады Украины от 9 февраля 2012 года избран бессрочно. В мае 2022 года он был командирован в Сокирянский районный суд Черновицкой области для осуществления правосудия.

4 марта 2026 года в ВРП поступила дисциплинарная жалоба, находящаяся в производстве дисциплинарного инспектора ВРП, который определил её как приоритетную для рассмотрения.

Согласно законодательству Украины и практике Большой палаты Верховного Суда, в случае одновременной подачи заявления об отставке судьи и поступления дисциплинарной жалобы на его действия приоритетным является рассмотрение дисциплинарной жалобы. Это предусмотрено пунктом 4 части шестой статьи 126 Конституции Украины и частью 3 статьи 50 Закона Украины «О Высшем совете правосудия». Цель такой процедуры — обеспечить, чтобы рассмотрение дисциплинарной жалобы не стало невозможным из-за одновременного увольнения судьи.

Решение о приостановлении рассмотрения было поставлено на голосование и принято единогласно: за проголосовали 17 членов ВРП. Таким образом, рассмотрение заявления судьи Олега Сусского об отставке приостановлено до завершения дисциплинарного производства по его действиям.

