Вища рада правосуддя поставила на паузу питання відставки судді Олега Суського через пріоритетну дисциплінарну скаргу

ВРП наголошує, що розгляд дисциплінарної скарги на дії судді є важливішим за його заяву про відставку

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Під час засідання 26 березня 2026 року Вища рада правосуддя України розглядала питання про відставку судді Троїцького районного суду Луганської області, відрядженого до Сокирянського районного суду Чернівецької області — Суського Олега Івановича

Заява про відставку надійшла до ВРП 2 березня 2026 року. Суддя Олег Суський був призначений на посаду судді Троїцького районного суду указом Президента України від 6 лютого 2007 року строком на 5 років, а постановою Верховної Ради України від 9 лютого 2012 року обраний безстроково. У травні 2022 року його було відряджено до Сокирянського районного суду Чернівецької області для здійснення правосуддя.

4 березня 2026 року до ВРП надійшла дисциплінарна скарга, що перебуває у провадженні дисциплінарного інспектора ВРП, який визначив її як пріоритетну для розгляду.

За законодавством України та практикою Великої палати Верховного Суду, у випадку одночасного подання заяви про відставку судді та надходження дисциплінарної скарги на його дії пріоритетним є розгляд дисциплінарної скарги. Це передбачено пунктом 4 частини шостої статті 126 Конституції України та частиною 3 статті 50 Закону України «Про Вищу раду правосуддя». Мета такої процедури — забезпечити, щоб розгляд дисциплінарної скарги не був унеможливлений через одночасне звільнення судді.

Рішення про зупинення розгляду було поставлене на голосування та ухвалене одноголосно: за проголосували 17 членів ВРП. Таким чином, розгляд заяви судді Олега Суського про відставку призупинено до завершення дисциплінарного провадження за його діями.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.