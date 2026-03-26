Вища рада правосуддя поставила на паузу питання відставки судді Олега Суського через пріоритетну дисциплінарну скаргу

13:44, 26 березня 2026
ВРП наголошує, що розгляд дисциплінарної скарги на дії судді є важливішим за його заяву про відставку
Під час засідання 26 березня 2026 року Вища рада правосуддя України розглядала питання про відставку судді Троїцького районного суду Луганської області, відрядженого до Сокирянського районного суду Чернівецької області — Суського Олега Івановича

Заява про відставку надійшла до ВРП 2 березня 2026 року. Суддя Олег Суський був призначений на посаду судді Троїцького районного суду указом Президента України від 6 лютого 2007 року строком на 5 років, а постановою Верховної Ради України від 9 лютого 2012 року обраний безстроково. У травні 2022 року його було відряджено до Сокирянського районного суду Чернівецької області для здійснення правосуддя.

4 березня 2026 року до ВРП надійшла дисциплінарна скарга, що перебуває у провадженні дисциплінарного інспектора ВРП, який визначив її як пріоритетну для розгляду.

За законодавством України та практикою Великої палати Верховного Суду, у випадку одночасного подання заяви про відставку судді та надходження дисциплінарної скарги на його дії пріоритетним є розгляд дисциплінарної скарги. Це передбачено пунктом 4 частини шостої статті 126 Конституції України та частиною 3 статті 50 Закону України «Про Вищу раду правосуддя». Мета такої процедури — забезпечити, щоб розгляд дисциплінарної скарги не був унеможливлений через одночасне звільнення судді.

Рішення про зупинення розгляду було поставлене на голосування та ухвалене одноголосно: за проголосували 17 членів ВРП. Таким чином, розгляд заяви судді Олега Суського про відставку призупинено до завершення дисциплінарного провадження за його діями.

