Украина не имеет чёткого механизма возмещения вреда за неконституционные акты — как это хотят изменить

Предложения изменений устанавливают срок обращения и общие правила компенсации за вред, причинённый неконституционными решениями.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине могут впервые системно урегулировать вопрос возмещения вреда, причинённого законами и решениями, которые признаны неконституционными. Речь идёт о законопроекте №15158. Сейчас часть третья статьи 152 Конституции гарантирует, что вред, причинённый неконституционными актами или действиями, должен возмещаться государством. Однако чёткий порядок, который бы определял, как именно это делать, до сих пор отсутствует.

Это создаёт сразу несколько системных проблем:

отсутствие единой судебной практики — суды по-разному трактуют возможность и основания компенсации;

создаёт препятствия для эффективной защиты нарушенных прав, свобод или интересов физических и юридических лиц.

Также в Гражданском кодексе Украины отсутствуют специальные положения, которые бы определяли основания, условия и порядок возмещения государством вреда, причинённого актами и действиями, признанными неконституционными. Это создаёт правовую неопределённость и усложняет применение конституционной нормы как нормы прямого действия.

Что предлагают изменить

В связи с этим в парламент подали законопроект №15158, которым предлагается внести изменения в Гражданский кодекс и устранить правовой пробел, который годами формировал противоречивую судебную практику.

Законопроектом предусматривается специальная исковая давность сроком один год для требований о возмещении вреда, причинённого физическому или юридическому лицу актами и действиями, признанными неконституционными. В частности, определяется, что течение исковой давности по требованиям о возмещении имущественного и (или) морального вреда начинается со дня признания их неконституционными.

Также законопроектом предлагается дополнить Гражданский кодекс Украины статьёй 1175-1, которая устанавливает специальные правила возмещения вреда, причинённого физическим или юридическим лицам актами и действиями, признанными неконституционными.

имущественный и (или) моральный вред, причинённый законами и иными правовыми актами Верховной Рады Украины, признанными неконституционными, возмещается государством;

вред, причинённый актами Президента Украины и Кабинета Министров Украины, признанными неконституционными, также возмещается государством независимо от вины должностных и служебных лиц соответствующих органов;

после возмещения такого вреда государство не имеет права регрессного требования к народным депутатам Украины, Президенту Украины и должностным и служебным лицам Кабинета Министров Украины;

вред, причинённый действиями, признанными неконституционными, возмещается на общих основаниях.

Судебная практика

В судебной практике по вопросам возмещения вреда, причинённого актами и действиями, признанными неконституционными, сформированы отдельные подходы Верховного Суда. На это указывают авторы законопроекта как на основание необходимости изменений.

В частности, Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда в постановлении от 29 октября 2019 года по делу № 922/1391/18 отметил, что признание акта неконституционным имеет значение прежде всего как формирование общей правовой позиции для дальнейшего правоприменения, а не как автоматическое основание для пересмотра всех правоотношений с ретроспективным изменением судебных решений.

В постановлении Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда от 19 июня 2024 года по делу № 754/14608/19 подчёркивается, что возмещение вреда, причинённого актами и действиями, признанными неконституционными, возможно лишь при наличии специального законодательного регулирования, которое на данный момент отсутствует, что затрудняет реализацию соответствующего конституционного права.

Несмотря на предложения изменений в Гражданский кодекс, законопроект не устанавливает чёткого механизма реализации права на возмещение вреда, причинённого неконституционными актами, что сохраняет риски неоднородного применения этих норм судами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.