Україна не має чіткого механізму відшкодування шкоди за неконституційні акти — як хочуть змінити

Пропозиції змін встановлюють строк звернення та загальні правила компенсацій за шкоду від неконституційних рішень.

В Україні можуть вперше системно врегулювати питання відшкодування шкоди, завданої законами та рішеннями, які визнали неконституційними. Мова йде про законопроєкт №15158. Наразі частина третя статті 152 Конституції гарантує, що шкода, завдана неконституційними актами чи діями, має відшкодовуватися державою. Однак чіткого порядку, який би визначав як саме це робити, досі немає.

Це створює одразу кілька системних проблем:

відсутність єдиної судової практики — суди по-різному трактують можливість і підстави компенсації;

створює перешкоди для ефективного захисту порушених прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, інтересів юридичних осіб.

Також, у Цивільному кодексі України відсутні спеціальні положення, які б визначали підстави, умови та порядок відшкодування державою шкоди, завданої актами і діями, що визнані неконституційними. Це створює правову невизначеність та ускладнює застосування конституційної норми як норми прямої дії.

Що пропонують змінити

У зв’язку з цим до парламенту подали законопроєкт №15158, яким пропонується внести зміни до Цивільного кодексу й усунути правову прогалину, яка роками створювала суперечливу судову практику.

Законопроєктом передбачається встановлення спеціальної позовної давності строком один рік для вимог про відшкодування шкоди, завданої фізичній або юридичній особі актами і діями, що визнані неконституційними. Зокрема, визначається початок перебігу позовної давності за вимогами про відшкодування майнової та (або) моральної шкоди, завданої фізичній або юридичній особі діями, що визнані неконституційними, починається від дня визнання їх неконституційними.

Також, законопроєктом пропонується доповнити Цивільний кодекс України статтею 1175-1, якою встановлюються спеціальні правила відшкодування шкоди, завданої фізичним або юридичним особам актами і діями, що визнані неконституційними.

майнова та (або) моральна шкода, завдана законами та іншими правовими актами Верховної Ради України, що визнані неконституційними, відшкодовується державою.

шкода, завдана актами Президента України та Кабінету Міністрів України, що визнані неконституційними, також відшкодовується державою незалежно від вини посадових і службових осіб відповідних органів.

після відшкодування такої шкоди держава не має права зворотної вимоги до народних депутатів України, Президента України та посадових і службових осіб Кабінету Міністрів України.

шкода, завдана діями, що визнані неконституційними, відшкодовується на загальних підставах.

Судова практика

У судовій практиці з питань відшкодування шкоди, завданої актами і діями, що визнані неконституційними, сформовано окремі підходи Верховного Суду. На цьому наголошують автори законопроєкту, як на підставі необхідністі внесення змін.

Зокрема, Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду від 29 жовтня 2019 року у справі № 922/1391/18 зазначено, що визнання акта неконституційним має значення насамперед як формування загальної правової позиції для подальшого правозастосування, а не як автоматична підстава для перегляду всіх правовідносин із ретроспективною зміною судових рішень.

У постанові Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 19 червня 2024 року у справі № 754/14608/19 підкреслено, що відшкодування шкоди, завданої актами і діями, визнаними неконституційними, можливе лише за наявності спеціального законодавчого регулювання, яке наразі відсутнє, що ускладнює реалізацію відповідного конституційного права.

Попри пропозиції змін до Цивільного кодексу, законопроєкт не встановлює чіткого механізму реалізації права на відшкодування шкоди, завданої неконституційними актами, що зберігає ризики неоднакового застосування цих норм судами.

