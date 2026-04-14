Возмещение государством материального и морального вреда: какую пробел пытаются устранить депутаты

Парламент готовит механизм компенсации вреда за акты, противоречащие Конституции.

Фото: hbr.org

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде появился законопроект № 15158 от 09.04.2026 «О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно возмещения вреда, причиненного физическим или юридическим лицам актами и действиями, признанными неконституционными».

Целью данного проекта является внесение изменений в Гражданский кодекс Украины для урегулирования вопросов возмещения государством материального и морального вреда, причиненного актами или действиями, которые были признаны неконституционными, поскольку в настоящее время этот вопрос остается законодательно неурегулированным.

Законопроект призван устранить существующий правовой пробел и установить четкие механизмы компенсации вреда физическим и юридическим лицам в таких случаях, что в итоге должно усилить эффективность защиты их прав.

Им предлагается внести изменения в Гражданский кодекс Украины, которыми предусмотреть:

специальную исковую давность в один год к требованиям о возмещении вреда, причиненного физическому или юридическому лицу актами и действиями, признанными неконституционными (статья 258 ГК); начало течения исковой давности по требованиям о возмещении имущественного и (или) морального вреда, причиненного физическому или юридическому лицу законами и другими правовыми актами Верховной Рады Украины, актами Президента Украины, актами Кабинета Министров Украины, признанными неконституционными, начинается со дня утраты силы актом (его отдельными положениями). Течение исковой давности по требованиям о возмещении имущественного и (или) морального вреда, причиненного физическому или юридическому лицу действиями, признанными неконституционными, начинается со дня признания их неконституционными (статья 261 ГК); основания возмещения вреда, причиненного физическому или юридическому лицу актами и действиями, признанными неконституционными, путем установления, что имущественный и (или) моральный вред, причиненный физическому или юридическому лицу законами и другими правовыми актами Верховной Рады Украины, признанными неконституционными, возмещается государством. Имущественный и (или) моральный вред, причиненный физическому или юридическому лицу актами Президента Украины, актами Кабинета Министров Украины, признанными неконституционными, возмещается государством независимо от вины должностных и служебных лиц этих органов. Имущественный и (или) моральный вред, причиненный физическому или юридическому лицу, действиями, признанными неконституционными, возмещается на общих основаниях (статья 1175-1 ГК); невозможность предъявления обратного требования государства, по общему правилу, после возмещения вреда, причиненного физическому или юридическому лицу актами и действиями, признанными неконституционными (статья 1175-1 ГК).

Свою инициативу авторы законопроекта объясняют следующим.

В действующем Гражданском кодексе Украины от 16 января 2003 года № 435-IV отсутствуют положения относительно возмещения государством материального или морального вреда, причиненного физическим или юридическим лицам актами и действиями, признанными неконституционными.

Это можно считать законодательным упущением, следствием которого являются проблемы в правоприменении нормы права, изложенной в ч. 3 ст. 152 Конституции Украины, как нормы прямого действия. А именно: приводит к невозможности достижения единства и предсказуемости судебной практики при рассмотрении и разрешении соответствующей категории дел, что в свою очередь создает препятствия для эффективной защиты нарушенных прав, свобод или интересов физических лиц, интересов юридических лиц.

Статьей 1175 ГК Украины урегулированы отношения по возмещению вреда, причиненного органом государственной власти, органом власти Автономной Республики Крым или органом местного самоуправления в сфере нормотворческой деятельности.

Однако неурегулированными остаются вопросы определения оснований, размера возмещения вреда, причиненного физическим или юридическим лицам актами и действиями, признанными неконституционными, с учетом недопустимости ретроактивного действия решения Конституционного Суда Украины в случае признания неконституционным нормативно-правового акта или отдельного его положения.

Конституционный Суд Украины в своих решениях неоднократно подчеркивал необходимость обеспечения государством действенности этого конституционного предписания и практической реализации права физических и юридических лиц частного права на возмещение причиненного им вреда актами и действиями, признанными неконституционными (решения от 7 октября 2009 года № 25-рп/2009, от 7 апреля 2021 года № 1-р(II)/2021, от 1 марта 2023 года № 1-р(ІІ)/2023), подчеркивал, что уклонение государства от осуществления такого возмещения снижает доверие к государству и органам государственной власти и противоречит Основному Закону Украины (решение от 21 июля 2021 года № 4-р(II)/2021.

Судебная практика по возмещению материального или морального вреда, причиненного физическим или юридическим лицам актами и действиями, признанными неконституционными, не является единой и предсказуемой и содержит следующие положения:

установленная Конституционным Судом Украины неконституционность (конституционность) закона, другого правового акта или их отдельного положения, примененного (не примененного) судом при разрешении дела, имеет значение, прежде всего, как решение общего характера, которым определяется правовая позиция для разрешения последующих дел, а не как основание для пересмотра дела с ретроспективным применением новой правовой позиции и изменения таким образом состояния правовой определенности, уже установленной окончательным судебным решением (п. 9.9 постановления Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда от 29 октября 2019 года по делу № 922/1391/18);

предметом спора, который определил истец, является взыскание убытков (материального вреда), причиненного актом, признанным неконституционным, в виде недополученной части заработной платы за период с 01 апреля 2020 года по 29 октября 2021 года. … При установленных обстоятельствах в данном деле, учитывая, что исковые требования касаются периода с 01 апреля 2020 года по 29 октября 2021 года, следует констатировать, что нельзя нанести вред после решения Конституционного Суда Украины о неконституционности акта [в данном деле - после 26 марта 2020 года]. Вред возникает до его [решения] вынесения, когда акт еще действовал, еще не был признан неконституционным. Верховный Суд отмечает, что избранный истцом способ защиты нарушенного права путем взыскания средств на возмещение имущественного вреда, причиненного актом, признанным неконституционным, в виде недополученной заработной платы за период после решения Конституционного Суда Украины [в данном деле - после 26 марта 2020 года], не изменяет сути спорных правоотношений, которые возникли между сторонами в данном деле по поводу оплаты труда и основания их возникновения, а следовательно не делает этот спор спором о возмещении вреда. Следовательно, Верховный Суд констатирует, что указанная истцом сумма недополученной части заработной платы не является материальным вредом (постановление Кассационного административного суда в составе Верховного Суда от 18 мая 2023 года по делу № 420/24821/21);

нормы части третьей статьи 152 Конституции Украины содержат ссылку на отдельный закон, поэтому возмещение вреда, причиненного актами и действиями, признанными неконституционными, не может осуществляться иначе, чем в установленном законом порядке. Закон, который бы устанавливал порядок возмещения государством материального или морального вреда, причиненного актами и действиями, признанными неконституционными согласно решению КСУ, на сегодня не принят. … В соответствии со своими позитивными обязательствами согласно Конвенции государство Украина должно, во-первых, внедрить законодательную базу во исполнение статьи 152 Конституции Украины, во-вторых, обеспечивать доступ к суду, в рамках которого лицо может в соответствующих случаях получить возмещение вреда, в частности в порядке гражданского судопроизводства (постановление Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда от 19 июня 2024 года по делу № 754/14608/19).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.