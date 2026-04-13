Правовая ловушка для АРМА: почему конкурс на поиск управляющего активами группы «ИДС Украина» может оказаться вне закона

Почему АРМА не может провести законный конкурс на управляющего активами «ИДС Украина».

Отсутствие в судебных решениях прямого запрета на пользование корпоративными правами группы "ИДС Украина" ("Моршинская", "Миргородская", "Аляска") создает правовую коллизию, которая фактически лишает АРМА законных оснований для проведения конкурса по выбору управляющего. Ситуация вокруг передачи активов лидера рынка минеральных вод демонстрирует системную ловушку, в которой оказались и государственные органы, и потенциальные частные партнеры из-за несоответствия процессуальных документов требованиям действующего законодательства.

Суть правовой коллизии

Ситуация вокруг передачи корпоративных прав группы "ИДС Украина" в управление Национального агентства по розыску и менеджменту активов остается юридически неурегулированной уже несколько лет. Несмотря на формальное наличие ряда судебных решений об аресте и передаче активов, правовые противоречия в этих документах фактически блокируют возможность проведения законного конкурса по поиску управляющего. Юридический анализ показывает, что проблема заключается не просто в процедурных задержках, а в фундаментальных недостатках судебных решений, которые создают системные риски как для государства, так и для потенциальных частных партнеров.

Отправной точкой правовой коллизии является содержание постановлений Шевченковского районного суда города Киева от 2 июня 2022 года, вынесенных в рамках уголовного производства №42000000063. Этими решениями был наложен арест на корпоративные права всех компаний группы, а именно ЧАО "ИДС", ЧАО "МЗМВ Оскар", ЧП "ИВА", ЧАО "МЗМВ", ООО "ИДС Аква Сервис", ООО "Мощность" и ДП "Нова.Ком". Однако содержание этих постановлений является ограниченным, поскольку суд установил запрет лишь на отчуждение и изменение размера долей собственников. При этом никакого запрета на пользование или управление корпоративными правами непосредственно собственниками установлено не было.

Такая ситуация находится в прямом противоречии с нормами Уголовного процессуального кодекса Украины. Статья 170 УПК определяет, что арест имущества может включать запрет отчуждения, распоряжения или пользования им. Более того, пункт 5 статьи 173 кодекса прямо обязывает суд указать в своем решении, ограничивается ли право пользования имуществом.

Позиция суда

Вероятно, такой характер судебных решений объясняется тем, что фигуранты производства, а именно подсанкционные Михаил Фридман и его партнеры из российской "Альфа-групп", владеют опосредованно лишь определенной долей в группе компаний "ИДС Украина". Суд применил принцип наименее обременительного способа ареста, чтобы не нарушить права других добросовестных акционеров группы. Однако это создало ситуацию, при которой Агентство получает активы, которыми собственник может законно пользоваться.

Проблема невозможности исполнения таких постановлений неоднократно признавалась и самими должностными лицами Агентства в предыдущие годы. В частности, бывший руководитель АРМА Дмитрий Журахович отмечал, что исполнение подобных судебных решений фактически невозможно с юридической точки зрения. Эту же позицию поддерживала другая экс-глава Агентства Елена Дума, которая прямо указывала на существенные недостатки существующих судебных решений.

Правовая неопределенность подтверждена и актуальной судебной практикой. Верховный Суд в своих постановлениях от 16 мая 2025 года по делу номер 903/421/24 и от 9 июня 2025 года по делу №922/1633/24 фактически зафиксировал, что управление активами со стороны Агентства невозможно, если собственник не лишен права пользования ими.

Требования обновленного закона

Ситуация дополнительно усложнилась после 30 января 2026 года, когда вступили в силу ключевые положения нового закона "Об АРМА". Статья 18 прим 1 устанавливает жесткое императивное требование, согласно которому Агентство может управлять активами только при одновременном наличии трех факторов: ареста, запрета распоряжения и запрета пользования. В случае с группой "ИДС Украина" третье обязательное условие отсутствует.

Также отдельные постановления о передаче активов ЧАО "МЗМВ", ООО "ИДС Аква Сервис", ДП "Нова.Ком" и ООО "Мощность" вообще не содержат определенного порядка управления ими. Это является причиной того, почему Агентство ранее не объявляло конкурсы по этим компаниям, однако необходимые исправления в суд так и не были поданы.

Любая компания, которая согласится стать управляющим при таких обстоятельствах, сталкивается с критическими рисками. Это включает возможное признание конкурса незаконным, оспаривание договоров управления и неизбежный конфликт с действующими собственниками. Именно поэтому юридические угрозы отпугивают крупных инвесторов. Показательной является позиция владельца Dragon Capital Томаша Фиалы, который публично заявил об отказе участвовать в таких конкурсах из-за их юридической сомнительности.

Правовое урегулирование

Общий вывод свидетельствует о наличии системной правовой ловушки. Действующее законодательство не предусматривает механизма внесения изменений в суть уже вынесенных постановлений об аресте для дополнения их запретом пользования или определения порядка управления. Таким образом, существующие судебные решения не могут быть просто "исправлены".

Единственным легитимным путем решения ситуации являются новые судебные постановления, которые одновременно предусматривали бы лишение собственников права пользования и четко определяли бы порядок управления активами для Агентства. До момента таких новых решений любые попытки провести конкурс остаются юридически уязвимыми и могут быть признаны незаконными в суде.

