Кадастр ошибается — владелец не виновен

Верховный Суд подтвердил: кадастр не является первичным источником информации, а лишь отражает данные.

Верховный Суд разъяснил, что ошибки в Государственном земельном кадастре (ГЗК) относительно целевого назначения земли оптового рынка не могут возлагаться на ответственность владельцев или пользователей земли.

Суд подчеркнул, что кадастр не является первичным источником информации, а лишь отражает данные, внесенные на основании документации по землеустройству.

В Верховном Суде отметили, что если сведения из выписки ГЗК не соответствуют документам на землю, то в таком случае закон предусматривает возможность их исправления в административном порядке — путем обращения к кадастровому регистратору, без необходимости судебного разбирательства.

