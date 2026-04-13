Кадастр помиляється — власник не винен

13:01, 13 квітня 2026
Верховний Суд підтвердив: кадастр не є первинним джерелом інформації, а лише відображає дані.
Верховний Суд роз’яснив, що помилки у Державному земельному кадастрі (ДЗК) щодо цільового призначення землі оптового ринку не можуть покладатися на відповідальність власників або користувачів землі.

Суд наголосив, що кадастр не є первинним джерелом інформації, а лише відображає дані, внесені на підставі документації із землеустрою.

У Верховному Суді підкреслили, що якщо відомості з витягу ДЗК не відповідають документам на землю, то у такому випадку закон передбачає можливість її виправлення в адміністративному порядку — шляхом звернення до кадастрового реєстратора, без необхідності судового розгляду.

