В КЗоТ предлагают закрепить понятие длящегося нарушения без временных границ

Зарегистрирован законопроект о новом порядке исчисления сроков дисциплинарных взысканий при продолжающихся нарушениях трудовых обязанностей.

В Верховной Раде зарегистрирован проект Закона Украины «О внесении изменения в статью 148 Кодекса законов о труде Украины относительно срока наложения дисциплинарного взыскания при продолжающемся нарушении трудовых обязанностей» № 15161 от 9 апреля 2026 года, который направлен на урегулирование вопросов сроков дисциплинарного взыскания при продолжающемся нарушении обязанностей.

Действующая редакция статьи 148 КЗоТ Украины устанавливает общие сроки применения дисциплинарных взысканий, однако не содержит специального регулирования для случаев продолжающихся нарушений трудовой дисциплины. Такие нарушения, учитывая их непрерывный характер и отсутствие четко определенного момента совершения, вызывают сложности в определении начала течения срока для привлечения к дисциплинарной ответственности.

Суть законодательных изменений

Законопроектом предлагается дополнить статью 148 Кодекса законов о труде Украины новой нормой, которая регулирует порядок исчисления срока наложения дисциплинарного взыскания в случае продолжающегося нарушения трудовой дисциплины.

Основная идея изменений заключается в нормативном закреплении подхода к определению момента, с которого начинается отсчет соответствующего срока. Если в действующем регулировании срок исчисляется со дня выявления проступка, то предложенные изменения конкретизируют это правило для продолжающихся нарушений, устанавливая четкий юридический критерий такого «дня выявления».

Ключевая новелла заключается в том, что для продолжающихся нарушений срок наложения дисциплинарного взыскания предлагается исчислять с момента их документального фиксирования, что должно устранить неопределенность относительно начала течения срока в случаях, когда нарушение не имеет четких временных границ.

В законопроекте предлагается предусмотреть:

«При продолжающемся нарушении трудовой дисциплины, характеризующемся непрерывностью совершения в течение определенного времени и не имеющем четко очерченных временных границ, предусмотренный частью первой настоящей статьи срок для наложения дисциплинарного взыскания исчисляется со дня выявления нарушения, которым считается день составления акта или иного документа, фиксирующего нарушение.»

Правовые последствия предложенных изменений

Таким образом, законопроект №15161 закрепляет на уровне закона подход к определению продолжающегося нарушения и прямо определяет момент, с которого исчисляется срок для применения дисциплинарного взыскания.

Предложенные изменения предусматривают установление четкого правила: течение срока начинается со дня документального фиксирования нарушения, что должно обеспечить определенность в применении соответствующих норм.

Фактически законопроект отождествляет «день выявления» с моментом документального оформления, а не с моментом фактического узнавания работодателя о нарушении, что изменяет акцент действующего регулирования.

В то же время такая конструкция может вызвать вопросы относительно соотношения с действующими положениями статьи 148 КЗоТ Украины, в частности относительно содержания понятия «выявление проступка» и применения шестимесячного срока со дня его совершения. Учитывая отсутствие четких временных границ в продолжающихся нарушениях, практическое применение этих норм может потребовать дополнительного толкования в каждом конкретном случае.

