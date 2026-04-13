У КЗпП пропонують закріпити поняття триваючого порушення без часових меж

Зареєстровано законопроєкт про новий порядок обчислення строків дисциплінарних стягнень при триваючих порушеннях трудових обов’язків.

У Верховній Раді зареєстровано проєкт Закону України «Про внесення зміни до статті 148 Кодексу законів про працю України щодо строку накладення дисциплінарного стягнення при триваючому порушенні трудових обов’язків» № 15161 від 9 квітня 2026 року, який спрямований на унормування питань щодо строків дисциплінарного стягнення при триваючому порушенні обов’язків.

Чинна редакція статті 148 КЗпП України встановлює загальні строки застосування дисциплінарних стягнень, однак не містить спеціального регулювання для випадків триваючих порушень трудової дисципліни. Такі порушення, з огляду на їх безперервний характер і відсутність чітко визначеного моменту вчинення, викликають складнощі у визначенні початку перебігу строку для притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Суть законодавчих змін

Законопроєктом пропонується доповнити статтю 148 Кодексу законів про працю України новою нормою, яка врегульовує порядок обчислення строку накладення дисциплінарного стягнення у разі триваючого порушення трудової дисципліни.

Основна ідея змін полягає у нормативному закріпленні підходу до визначення моменту, з якого починається відлік відповідного строку. Якщо у чинному регулюванні строк обчислюється з дня виявлення проступку, то запропоновані зміни конкретизують це правило для триваючих порушень, встановлюючи чіткий юридичний критерій такого «дня виявлення».

Ключова новела полягає у тому, що для триваючих порушень строк накладення дисциплінарного стягнення пропонується обчислювати з моменту їх документального фіксування, що має усунути невизначеність щодо початку перебігу строку у випадках, коли порушення не має чітких часових меж.

У законопроєкті пропонується передбачити:

«При триваючому порушенні трудової дисципліни, що характеризується безперервністю вчинення протягом певного часу та не має чітко окреслених часових меж, передбачений частиною першою цієї статті строк для накладення дисциплінарного стягнення обчислюється з дня виявлення порушення, яким вважається день складення акта чи іншого документа, що фіксує порушення.»

Правові наслідки запропонованих змін

Таким чином, законопроєкт №15161 закріплює на рівні закону підхід до визначення триваючого порушення та прямо визначає момент, з якого обчислюється строк для застосування дисциплінарного стягнення.

Запропоновані зміни передбачають встановлення чіткого правила: перебіг строку починається з дня документального фіксування порушення, що має забезпечити визначеність у застосуванні відповідних норм.

Фактично законопроєкт ототожнює «день виявлення» з моментом документального оформлення, а не з моментом фактичного дізнання роботодавця про порушення, що змінює акцент чинного регулювання.

Водночас така конструкція може викликати питання щодо співвідношення з чинними положеннями статті 148 КЗпП України, зокрема щодо змісту поняття «виявлення проступку» та застосування шестимісячного строку з дня його вчинення. З огляду на відсутність чітких часових меж у триваючих порушеннях, практичне застосування цих норм може потребувати додаткового тлумачення у кожному конкретному випадку.

