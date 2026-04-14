В Уголовном кодексе за международные преступления предлагают предусмотреть конфискацию имущества как меру наказания

В Раде предлагают расширить нормы, касающиеся конфискации имущества как наказания за международные преступления, связанные с агрессией рф против Украины.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15160, которым предлагается пересмотреть подходы к уголовной ответственности за преступления против мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

Внесение изменений обусловлено тем, что в условиях вооружённой агрессии российской федерации против Украины, сопровождающейся многочисленными преступлениями против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, возникает необходимость совершенствования уголовной ответственности за такие деяния, в частности в части видов наказаний, которые могут применяться к виновным лицам.

В действующей редакции Раздела XX Уголовного кодекса Украины за наиболее тяжкие преступления этой категории предусмотрено наказание в виде лишения свободы или пожизненного лишения свободы. В то же время в ряде случаев такие преступления, помимо причинения значительного ущерба, имеют корыстный характер либо связаны с посягательством на отношения собственности или экономические отношения.

Законопроект предусматривает ряд изменений в Уголовный кодекс Украины

В законопроекте №15160 предлагается системно изменить подходы к назначению наказания за преступления против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, дополнив их имущественной составляющей — конфискацией имущества.

Прежде всего изменения касаются общей нормы статьи 59 Уголовного кодекса Украины. Действующая редакция предусматривает конфискацию имущества только за тяжкие и особо тяжкие корыстные преступления, а также за отдельные посягательства на национальную и общественную безопасность. Вместо этого предлагается расширить данную норму и включить в перечень также преступления против мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

Это означает, что конфискация сможет применяться как дополнительное наказание за наиболее тяжкие международные преступления, если это прямо предусмотрено санкцией статьи.

Соответствующие изменения вносятся и в Особенную часть Уголовного кодекса Украины — в статье 437 (преступление агрессии) предлагается предусмотреть конфискацию имущества либо её отсутствие как альтернативу в санкциях за планирование, подготовку или ведение агрессивной войны, а также за соответствующие действия в квалифицированных составах.

Аналогичный подход закрепляется в статье 438 относительно военных преступлений, где конфискация может применяться как дополнительное наказание за жестокое обращение, нарушение законов и обычаев войны и другие военные преступления, в том числе в случаях, повлёкших гибель людей.

Кроме того, конфискацию предлагается добавить в санкции статей 439 и 440, регулирующих ответственность за применение, разработку и оборот оружия массового уничтожения. Это позволит применять имущественное наказание как дополнительный элемент ответственности за особо опасные деяния в этой сфере.

Изменения также охватывают статью 441 (экоцид), статью 442 (геноцид), статью 442-1 (преступления против человечности) и статью 447 (наёмничество).

Во всех этих случаях предлагается единый подход: дополнение санкций формулировкой «с конфискацией имущества или без таковой».

Кроме того, как отмечают авторы, законопроект направлен на усиление общей и специальной превенции преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также на индивидуализацию наказания за их совершение. Также предусматривается компенсация экономических потерь Украины, нанесённых российской агрессией, и гармонизация законодательства об уголовной ответственности с международными стандартами и лучшими зарубежными практиками в сфере ответственности за международные преступления.

