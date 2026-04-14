У Кримінальному кодексі за міжнародні злочини пропонують передбачити конфіскацію майна як міру покарання

У Раді пропонують розширити норми, щодо конфіскації майна як покарання за міжнародні злочини, пов’язані з агресією рф проти України.

Фото з відкритих джерел

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15160, яким пропонується переглянути підходи до кримінальної відповідальності за злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Внесення змін зумовлено тим, що в умовах збройної агресії російської федерації проти України, яка супроводжується численними злочинами проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, виникає потреба вдосконалення кримінальної відповідальності за такі діяння, зокрема в частині видів покарань, що можуть застосовуватися до винних осіб.

У чинній редакції Розділу XX Кримінального кодексу України за найтяжчі злочини цієї категорії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі або довічного позбавлення волі. Водночас у низці випадків такі злочини, окрім завдання значних збитків, мають корисливий характер або пов’язані з посяганням на відносини власності чи економічні відносини.

Законопроєкт передбачає низку змін до КПК України

У законопроєкті №15160 пропонується системно змінити підходи до призначення покарання за злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, доповнивши їх майновою складовою — конфіскацією майна.

Насамперед зміни стосуються загальної норми статті 59 Кримінального кодексу України.

Чинна редакція передбачає конфіскацію майна лише за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за окремі посягання на національну та громадську безпеку. Натомість пропонується розширити цю норму і включити до переліку також злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Це означає, що конфіскація зможе застосовуватися як додаткове покарання за найтяжчі міжнародні злочини, якщо це прямо передбачено санкцією статті.

Відповідні зміни вносяться і в Особливу частину Кримінального кодексу України — у статті 437 (злочин агресії) пропонується передбачити конфіскацію майна або її відсутність як альтернативу в санкціях за планування, підготовку чи ведення агресивної війни, а також за відповідні дії у кваліфікованих складах.

Аналогічний підхід закріплюється у статті 438 щодо воєнних злочинів, де конфіскація може застосовуватися як додаткове покарання за жорстоке поводження, порушення законів і звичаїв війни та інші воєнні злочини, у тому числі у випадках, що спричинили загибель людей.

Крім того, конфіскацію пропонується додати до санкцій статей 439 і 440, які регулюють відповідальність за застосування, розроблення та обіг зброї масового знищення. Це дозволить застосовувати майнове покарання як додатковий елемент відповідальності за особливо небезпечні діяння у цій сфері.

Зміни також охоплюють статтю 441 (екоцид), статтю 442 (геноцид), статтю 442-1 (злочини проти людяності) та статтю 447 (найманство).

У всіх цих випадках пропонується єдиний підхід: доповнення санкцій формулюванням «із конфіскацією майна або без такої».

Крім того, як наголошують автори, законопроєкт спрямований на посилення загальної та спеціальної превенції щодо злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також на індивідуалізацію покарання за їх вчинення. Також передбачається компенсація економічних втрат України, завданих російською агресією, та гармонізація законодавства про кримінальну відповідальність із міжнародними стандартами і кращими іноземними практиками у сфері відповідальності за міжнародні злочини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.