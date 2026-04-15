Цифровой «социальный признак»: как новый правительственный эксперимент упростит жизнь многодетным семьям

Экспериментальный переход на «социальный признак» станет первым шагом к полной цифровизации льгот для всех уязвимых категорий граждан в Украине

Кабинет Министров инициирует внедрение так называемой «социального признака» — цифрового статуса в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС), который сделает получение льгот автоматическим, а бумажные удостоверения — необязательными.

Об этом свидетельствует проект Постановления Правительства под названием “О реализации экспериментального проекта по внедрению социального признака”, размещенный на сайте Министерства социальной политики, семьи и единства. Координатором экспериментального проекта становится вышеуказанное Министерство, а его участниками, как субъекты обращения за публичной (электронной публичной) услугой, – один (одна) из супругов (муж или жена), состоящие в зарегистрированном браке, вместе проживающие и воспитывающие троих и более детей, в том числе каждого из супругов, или в которой один отец (одна мать) самостоятельно воспитывает троих и более детей. В состав многодетной семьи включаются также дети, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования в учреждениях общего среднего, профессионального, профессионального передвысшего и высшего образования, до окончания ими учреждений образования, но не дольше чем до достижения ими 23-летнего возраста.

Целью экспериментального проекта является цифровизация процессов установления социального признака. Социальный признак родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи устанавливается по обращению родителей или одного из них через Портал Дия, либо в органы социальной защиты населения или центр предоставления административных услуг.

Проектом акта предусматривается, что:

реализация экспериментального проекта начинается с внедрения публичной (электронной публичной) услуги по установлению, продлению, отмене социального признака родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи, формирования электронного отображения информации о социальном признаке и его использования для подтверждения прав на обращение за социальной поддержкой в соответствии с Законом Украины „Об охране детства” и другими актами законодательства;

социальный признак родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи будет устанавливаться, продлеваться, отменяться путем проверки сведений, содержащихся в государственных электронных информационных ресурсах, благодаря чему лицу не нужно будет собирать пакеты документов для получения социального признака (при необходимости подачи сведений, которые не внесены в государственные электронные информационные ресурсы (например, справка об обучении ребенка в учебном заведении иностранного государства), документ может быть добавлен (прикреплен) к заявлению в виде сканированной копии (фотокопии);

лицо, которому установлен социальный признак в соответствии с Порядком, может сформировать электронное отображение информации о социальном признаке или получить выписку о социальном признаке и предъявлять (подавать) ее для подтверждения права на обращение за социальной поддержкой вместо и без предъявления (подачи) удостоверения / справки в бумажной форме;

электронное отображение информации о социальном признаке содержит сведения не только об установленной (имеющейся) социальном признаке , но и информацию о праве на получение социальной поддержки, за которой лицо может обратиться в соответствии с социальным признаком согласно законодательству, и соответствии условий их предоставления (наличие у лица сведений о правах на получение социальной поддержки, за которыми имеет право обратиться лицо, значительно облегчит для него возможность получения такой социальной поддержки).

В период эксперимента заявителям, выбравшим путь «социального признака», бумажные удостоверения выдаваться не будут. Вместо них для получения льгот (например, льготного кредита на образование или выплаты помощи) будет предъявляться выписка или электронное отображение.

В то же время государство оставляет «запасной аэродром»: если лицо не дает согласия на обработку персональных данных в системе, оно может и в дальнейшем подавать копии бумажных документов (паспортов, свидетельств о браке и т.д.).

В настоящее время законодательством предусмотрено более 33 видов удостоверений и справок, которые выдаются в бумажной форме как документы, подтверждающие право на социальную поддержку и при наличии которых лица могут его реализовать.

Всего видов социальной поддержки насчитывается более 200. Однако путь к их получению часто напоминает бюрократический квест: человек должен сам узнать о своих правах, собрать стопку бумаг и физически принести их в учреждение.

Новый подход Правительства базируется на принципе человекоцентричности. Вместо того чтобы заставлять граждан собирать справки, государство предлагает внедрить социальный признак — цифровой статус, который будет автоматически подтверждать право на льготы. Эксперимент будет финансироваться за счет международной технической помощи, что позволяет внедрять цифровые изменения даже в сложных экономических условиях. Если проект окажется успешным, подобные «социальные признаки» могут появиться и для других категорий граждан, нуждающихся в государственной поддержке.

Автор: Тарас Лученко

