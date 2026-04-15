Цифрова «соціальна ознака»: як новий урядовий експеримент спростить життя багатодітним сім’ям

Експериментальний перехід на «соціальну ознаку» стане першим кроком до повної цифровізації пільг для всіх вразливих категорій громадян в Україні.

Кабінет Міністрів ініціює впровадження так званої «соціальної ознаки» — цифрового статусу в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС), який зробить отримання пільг автоматичним, а паперові посвідчення — необов’язковими.

Про це свідчить проєкт Постанови Уряду під назвою “Про реалізацію експериментального проєкту щодо впровадження соціальної ознаки”, розміщений на сайті Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності.

Координатором експериментального проєкту стає вищезазначене Міністерство, а його учасниками, як суб’єкти звернення за публічною (електронною публічною) послугою, – один (одна) з подружжя (чоловік або дружина), які перебувають у зареєстрованому шлюбі, разом проживають та виховують трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або в якій один батько (одна мати) самостійно виховує трьох і більше дітей.

До складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти у закладах загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти, до закінчення ними закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23-річного віку.

Метою експериментального проєкту є цифровізація процесів встановлення соціальної ознаки.

Соціальна ознака батьків багатодітної сімʼї та дитини з багатодітної сімʼї встановлюється за зверненням батьків чи одного з них, через Портал Дія, або до органів соціального захисту населення чи центру надання адміністративних послуг.

Проєктом акта передбачається, що:

- реалізація експериментального проєкту розпочинається із впровадження публічної (електронної публічної) послуги з встановлення, продовження, скасування соціальної ознаки батьків багатодітної сімʼї та дитини з багатодітної сімʼї, формування електронного відображення інформації про соціальну ознаку та його використання для підтвердження прав на звернення за соціальною підтримкою відповідно до Закону України „Про охорону дитинства” та інших актів законодавства;

- соціальна ознака батьків багатодітної сімʼї та дитини з багатодітної сімʼї встановлюватиметься, продовжуватиметься, скасовуватиметься шляхом перевірки відомостей, що містяться в державних електронних інформаційних ресурсах, завдяки чому особі не потрібно буде збирати пакети документів для отримання соціальної ознаки (за необхідності подання відомостей, які не внесено до державних електронних інформаційних ресурсів (наприклад, довідка про навчання дитини в закладі освіти іноземної держави), документ може бути додано (прикріплено) до заяви у вигляді сканованої копії (фотокопії);

-особа, якій встановлено соціальну ознаку відповідно до Порядку, може сформувати електронне відображення інформації про соціальну ознаку або отримати витяг про соціальну ознаку та предʼявляти (подавати) його для підтвердження права на звернення за соціальною підтримкою замість та без предʼявлення (подання) посвідчення / довідки в паперовій формі;

-електронне відображення інформації про соціальну ознаку містить відомості не тільки про встановлену (наявну) соціальну ознаку (ознаки), але й інформацію про право на отримання соціальної підтримки, за якою особа може звернутися відповідно до встановленої соціальної ознаки згідно із законодавством, та відповідності умов їх надання (наявність в особи відомостей про права на отримання соціальної підтримки, за якими має право звернутися особа, значно полегшить для неї можливість отримання такої соціальної підтримки).

У період експерименту заявникам, які обрали шлях «соціальної ознаки», паперові посвідчення видаватися не будуть. Замість них для отримання пільг (наприклад, пільгового кредиту на освіту чи виплати допомоги) пред’являтиметься витяг або електронне відображення.

Водночас держава залишає «запасний аеродром»: якщо особа не дає згоди на обробку персональних даних у системі, вона може й надалі подавати копії паперових документів (паспортів, свідоцтв про шлюб тощо).

Наразі законодавством передбачено понад 33 види посвідчень і довідок, які видаються в паперовій формі як документи, що підтверджують право на соціальну підтримку та за наявності яких особи можуть його реалізувати.

Загалом видів соціальної підтримки нараховується понад 200. Проте шлях до їх отримання часто нагадує бюрократичний квест: людина має сама дізнатися про свої права, зібрати стос паперів і фізично принести їх до установи.

Новий підхід Уряду базується на принципі людиноцентричності. Замість того, щоб змушувати громадян збирати довідки, держава пропонує запровадити соціальну ознаку — цифровий статус, який автоматично підтверджуватиме право на пільги.

Експеримент фінансуватиметься за рахунок міжнародної технічної допомоги, що дозволяє впроваджувати цифрові зміни навіть у складних економічних умовах. Якщо проєкт виявиться успішним, подібні «соціальні ознаки» можуть з’явитися і для інших категорій громадян, які потребують державної підтримки.

Автор: Тарас Лученко

