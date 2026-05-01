Кабмин изменил порядок исчисления средней заработной платы для расчета страховых выплат

Новые правки адаптируют механизм соцвыплат к актуальным нормативам Пенсионного фонда и цифровизируют отчетность.

Кабинет Министров Украины постановлением № 533 от 29 апреля 2026 года внес существенные изменения в Порядок исчисления средней заработной платы для расчета страховых выплат (утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 26 сентября 2001 г. № 1266 «Об исчислении средней заработной платы (дохода, денежного обеспечения) для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию»).

Ключевым изменением стало расширение круга лиц, для которых определяется механизм исчисления среднего дохода. В перечень застрахованных лиц, наряду с наемными работниками, официально добавлены:

физические лица — предприниматели (ФЛП);

лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность;

члены фермерского хозяйства.

Для этих категорий введен отдельный пункт 30¹, регламентирующий, что расчет пособия проводится по общему механизму Порядка, но с учетом специфики уплаты единого взноса (ЕСВ) «за себя».

Важное уточнение внесено в расчетный период. Теперь период, в течение которого ФЛП или самозанятое лицо были освобождены от уплаты ЕСВ (согласно ч. 6 ст. 4 профильного Закона), приравнивается к уважительным причинам. Это означает, что такие дни не учитываются при делении заработка, что позволяет сохранить реальный размер среднедневного дохода для выплаты пособия.

Также изменен подход к исключению месяцев из расчета: месяц исключается полностью только в случае, если лицо не работало по уважительным причинам все рабочие дни месяца.

Изменения коснулись и сроков оплаты больничных в случае несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. Работодатель обязан оплатить за свой счет:

первые 5 дней временной нетрудоспособности (общее правило);

первые 17 дней, если страховой случай произошел вследствие производственной травмы или профзаболевания, повлекших потерю трудоспособности.

Правительство упростило процедуру подтверждения доходов. Страховые выплаты теперь могут осуществляться не только на основании бумажных справок, но и на основании данных реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Если же листок нетрудоспособности выдан в бумажной форме, основанием для выплат остается его копия, заверенная в установленном законом порядке. Формы справок о заработной плате и порядок предоставления данных теперь синхронизированы с нормативами Пенсионного фонда Украины.

Кроме того, внесена техническая правка: для корректного расчета уточнено, что статус «застрахованное лицо» должен подтверждаться за все рабочие дни месяца.

Выплаты будут осуществляться за счет средств ЕСВ, распределенных на страхование в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастных случаев на производстве. Основанием для начисления средств будут поданные застрахованными лицами заявления-расчеты.

Эти изменения направлены на синхронизацию действующего Порядка с законодательством о социальном страховании и цифровизацию процессов через более активное использование данных Пенсионного фонда Украины.

