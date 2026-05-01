Кабмін змінив порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку страхових виплат

10:00, 1 травня 2026
Нові правки адаптують механізм соцвиплат до актуальних нормативів Пенсійного фонду та цифровізують звітність.
Кабмін змінив порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку страхових виплат
Кабінет Міністрів України постановою № 533 від 29 квітня 2026 року вніс суттєві зміни до Порядку обчислення середньої заробітної плати для розрахунку страхових виплат  (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266 “Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням”)

Ключовою зміною стало розширення кола осіб, для яких визначається механізм обчислення середнього доходу. До переліку застрахованих осіб, поруч із найманими працівниками, офіційно додано:

  • фізичних осіб — підприємців (ФОП);
  • осіб, які провадять незалежну професійну діяльність;
  • членів фермерського господарства.

Для цих категорій запроваджено окремий пункт 30¹, який регламентує, що розрахунок допомоги проводиться за загальним механізмом Порядку, але з урахуванням специфіки сплати єдиного внеску (ЄСВ) «за себе».

Важливе уточнення внесено до розрахункового періоду. Тепер період, протягом якого ФОП або самозайнята особа були звільнені від сплати ЄСВ (згідно з ч. 6 ст. 4 профільного Закону), прирівнюється до поважних причин. Це означає, що такі дні не враховуються при діленні заробітку, що дозволяє зберегти реальний розмір середньоденного доходу для виплати допомоги.

Також змінено підхід до виключення місяців із розрахунку: місяць виключається повністю лише у разі, якщо особа не працювала з поважних причин усі робочі дні місяця.

Зміни торкнулися і термінів оплати лікарняних у разі нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. Роботодавець зобов'язаний оплатити власним коштом:

  • перші 5 днів тимчасової непрацездатності (загальне правило);
  • перші 17 днів, якщо страховий випадок стався внаслідок виробничої травми або профзахворювання, що призвели до втрати працездатності.

Уряд спростив процедуру підтвердження доходів. Страхові виплати тепер можуть здійснюватися не лише на основі паперових довідок, а й на підставі даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Якщо ж листок непрацездатності виданий у паперовій формі, підставою для виплат залишається його копія, засвідчена в установленому законом порядку. Форми довідок про заробітну плату та порядок надання даних тепер синхронізовані з нормативами Пенсійного фонду України.

Окрім того, внесено технічну правку: для коректного розрахунку уточнено, що статус «застрахована особа» має підтверджуватися за усі робочі дні місяця.

Виплати здійснюватимуться за рахунок коштів ЄСВ, розподілених на страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасних випадків на виробництві. Підставою для нарахування коштів будуть подані застрахованими особами заяви-розрахунки.

Ці зміни спрямовані на синхронізацію чинного Порядку із законодавством про соціальне страхування та цифровізацію процесів через активніше використання даних Пенсійного фонду України.

