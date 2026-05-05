Украина получила возможность покупать отечественное оружие за средства иностранных доноров

Новый правительственный механизм централизует закупки через Агентство оборонных закупок и внедряет алгоритм согласований с партнерами.

1 мая 2026 года Кабинет Министров расширил понятие международной военной помощи, приняв соответствующее постановление № 561, которое изменяет правила использования международной военной помощи. Отныне в её состав официально включены не только вооружение, техника или боеприпасы, но и финансовые ресурсы, которые могут использоваться для закупок товаров оборонного назначения.

Начальный Порядок, утвержденный Постановлением КМУ № 168 в 2024 году, фокусировался преимущественно на логистике материальных средств, а именно вооружения, техники и имущества. Однако долгосрочные стратегии обороны требуют привлечения финансового капитала для производства и закупки вооружения. Новые правила позволяют использовать средства в национальной и иностранной валюте для финансирования оборонных закупок, что делает систему поддержки более гибкой и позволяет быстрее финансировать оборонные контракты. В то же время новый механизм предусматривает более сложную систему согласований и контроля за использованием средств международных партнеров.

Деньги как военный актив

Важным изменением является пересмотр определения международной военной помощи. Если раньше финансовые ресурсы прямо исключались из этого понятия, то теперь они официально включены в его состав. Таким образом, денежные средства партнеров получили статус полноценного элемента военной помощи.

Кроме того, правительство синхронизировало порядок с Законом Украины «Об оборонных закупках». Отныне термины «товары оборонного назначения», «работы» и «услуги» применяются исключительно в определенном законодательством значении.

Это должно уменьшить правовую неопределенность при заключении контрактов за средства международных партнеров и унифицировать правила закупок в рамках оборонного сектора.

Процедура партнерского согласования

Постановление № 561 вводит четкий алгоритм действий при получении предложений по финансовой помощи.

Так, при поступлении предложения от государства-партнера Минобороны информирует Генштаб и другие заинтересованные органы об объемах и условиях финансирования.

Генштаб и центральные органы исполнительной власти подают Минобороны перечни товаров и услуг, которые необходимо закупить.

Минобороны, в свою очередь, обобщает эти предложения и направляет их на обязательное согласование государству-партнеру. Это ключевой предохранитель, так как каждая потраченная гривна или доллар должны соответствовать целевому назначению, определенному донором.

И только после получения согласия от партнера Минобороны утверждает окончательные перечни и объемы закупок для каждой составляющей сил безопасности и обороны.

Агентство оборонных закупок

Обновленным Порядком предусмотрено, что закупки за счет международных финансовых ресурсов осуществляются через государственное предприятие Министерства обороны Украины — Агентство оборонных закупок.

Фактически это означает централизацию закупочной функции в рамках одного специализированного органа. Такой подход призван унифицировать процедуры заключения контрактов и снизить коррупционные риски.

В то же время предусмотрены и исключения. Альтернативный порядок закупок может применяться только в случаях, когда это прямо требуется законодательством или условиями предоставления средств государством-партнером. Так, определено, что разведывательные органы осуществляют закупки самостоятельно, вне общей процедуры.

Постановление № 561 меняет подход к использованию международной военной помощи. Украина сможет закупать не только иностранное вооружение, но и отечественные разработки за средства международных партнеров через Агентство оборонных закупок.

Кроме того, усиливается контроль за использованием международной помощи, что должно уменьшить риски её неэффективного использования. Для формирования потребностей и последующего отслеживания помощи используются специализированные информационно-коммуникационные системы, в частности программный продукт «Коровай». Это позволяет автоматизировать процессы учета и контроля с соблюдением требований по защите информации с ограниченным доступом. Однако зависимость от условий государств-доноров и концентрация закупочных полномочий в одном органе могут существенно замедлять процедуры.

