Україна отримала можливість купувати вітчизняну зброю за кошти іноземних донорів

Новий урядовий механізм централізує закупівлі через Агенцію оборонних закупівель та впроваджує алгоритм погоджень із партнерами.

1 травня 2026 року Кабінет Міністрів розширив поняття міжнародної військової допомоги, ухваливши відповідну постанову № 561, яка змінює правила використання міжнародної військової допомоги. Відтепер до її складу офіційно включено не лише озброєння, техніку чи боєприпаси, а й фінансові ресурси, що можуть використовуватися для закупівель товарів оборонного призначення.

Початковий Порядок, затверджений Постановою КМУ № 168 у 2024 році, фокусувався переважно на логістиці матеріальних засобів, а саме озброєння, техніки та майна. Проте довгострокові стратегії оборони вимагають залучення фінансового капіталу для виробництва та закупівлі озброєння. Нові правила дозволяють використовувати кошти в національній та іноземній валюті для фінансування оборонних закупівель, що робить систему підтримки більш гнучкою та дозволяє швидше фінансувати оборонні контракти. Водночас новий механізм передбачає складнішу систему погоджень і контролю за використанням коштів міжнародних партнерів.

Гроші як військовий актив

Важливою зміною є перегляд визначення міжнародної військової допомоги. Якщо раніше фінансові ресурси прямо виключалися з цього поняття, то тепер вони офіційно включені до його складу. Таким чином, грошові кошти партнерів отримали статус повноцінного елементу військової допомоги.

Крім того, уряд синхронізував порядок із Законом України «Про оборонні закупівлі». Відтепер терміни «товари оборонного призначення», «роботи» та «послуги» застосовуються виключно у визначеному законодавством значенні.

Це має зменшити правову невизначеність під час укладання контрактів за кошти міжнародних партнерів та уніфікувати правила закупівель у межах оборонного сектору.

Процедура партнерського погодження

Постанова № 561 запроваджує чіткий алгоритм дій при отриманні пропозицій щодо фінансової допомоги.

Так, при надходженні пропозиції від держави-партнера Міноборони інформує Генштаб та інші заінтересовані органи про обсяги та умови фінансування.

Генштаб та центральні органи виконавчої влади подають Міноборони переліки товарів і послуг, які необхідно закупити.

Міноборони, своєю чергою, узагальнює ці пропозиції та надсилає їх на обов'язкове погодження державі-партнеру. Це ключовий запобіжник, оскільки кожна витрачена гривня або долар мають відповідати цільовому призначенню, визначеному донором.

І лише після отримання згоди від партнера Міноборони затверджує остаточні переліки та обсяги закупівель для кожної складової сил безпеки та оборони.

Агенція оборонних закупівель

Оновленим Порядком передбачено, що закупівлі за рахунок міжнародних фінансових ресурсів здійснюються через державне підприємство Міністерства оборони України — Агенцію оборонних закупівель.

Фактично це означає централізацію закупівельної функції в межах одного спеціалізованого органу. Такий підхід покликаний уніфікувати процедури укладання контрактів і знизити корупційні ризики.

Водночас передбачено і винятки. Альтернативний порядок закупівель може застосовуватися лише у випадках, коли це прямо вимагається законодавством або умовами надання коштів державою-партнером. Так, визначено, що розвідувальні органи здійснюють закупівлі самостійно, поза загальною процедурою.

Постанова № 561 змінює підхід до використання міжнародної військової допомоги. Україна зможе закуповувати не лише іноземне озброєння, а й вітчизняні розробки за кошти міжнародних партнерів через Агенцію оборонних закупівель.

Крім того, посилюється контроль за використанням міжнародної допомоги, що має зменшити ризики її неефективного використання. Для формування потреб та подальшого відстеження допомоги використовуються спеціалізовані інформаційно-комунікаційні системи, зокрема програмний продукт «Коровай». Це дозволяє автоматизувати процеси обліку та контролю з дотриманням вимог щодо захисту інформації з обмеженим доступом. Проте, залежність від умов держав-донорів та концентрація закупівельних повноважень в одному органі можуть суттєво уповільнювати процедури.

