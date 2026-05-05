Комитет соберется вне очереди ради законопроекта, котоорый существенно увеличит оклады полицейских

08:00, 5 мая 2026
Депутаты вынуждены срочно пересматривать систему денежного обеспечения Нацполиции из-за отсутствия минимальных гарантий и реальной индексации доходов.
Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит законопроект о внесении изменений в статью 94 Закона Украины «О Национальной полиции» относительно осовременивания размера денежного обеспечения полицейских (реестр. 6506-1 от 06.01.2022) на внеочередном заседании.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Законопроект находится в Верховной Раде с 2022 года, а 12 марта 2025 года Верховная Рада приняла его в первом чтении, но с условием доработки.

Проектом акта предлагается внести изменения в статью 94 закона Украины «О Национальной полиции» и установить, что денежное обеспечение полицейских должно обеспечивать достаточные материальные условия для надлежащего выполнения ими служебных обязанностей с учетом характера, интенсивности и опасности работы, обеспечивать отбор в полицию квалифицированных кадров, стимулировать достижение высоких результатов в служебной деятельности, компенсировать физические и интеллектуальные затраты работников полиции.

Полицейские будут получать денежное обеспечение, размер которого определяется в зависимости от должности, специального звания, срока службы в полиции, интенсивности и условий службы, квалификации, наличия ученой степени и/или ученого звания.

Денежное обеспечение полицейских будет состоять из:

  1. должностного оклада;
  2. доплаты за специальное звание;
  3. надбавки за выслугу лет;
  4. доплаты за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне;
  5. доплаты за ученую степень и/или ученое звание;
  6. премии (размер которой в случае ее установления не может превышать 30 процентов должностного оклада).

Должностной оклад полицейских будет составлять не менее 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года, кроме курсантов (слушателей) высших учебных заведений со специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских.

Полицейским будут платить ежемесячную надбавку за выслугу лет (срок службы) в размерах:

  • при наличии стажа службы в полиции от одного до двух лет — 5 процентов;
  • от двух до четырех лет — 10 процентов;
  • от четырех до семи лет — 15 процентов;
  • от семи до десяти лет — 20 процентов;
  • от десяти до тринадцати лет — 25 процентов;
  • от тринадцати до шестнадцати лет — 30 процентов;
  • от шестнадцати до девятнадцати лет — 35 процентов;
  • от девятнадцати до двадцати двух лет — 40 процентов;
  • от двадцати двух до двадцати пяти лет — 45 процентов;
  • свыше двадцати пяти лет — 50 процентов должностного оклада.

За полицейскими, которые временно проходят службу за пределами Украины, сохранят выплату денежного обеспечения в национальной валюте и выплатят вознаграждение в иностранной валюте.

Полицейские, откомандированные в другие органы государственной власти, учреждения, организации и прикомандированные, получат денежное обеспечение, учитывая должностной оклад по должности, которую они занимают в органе, учреждении или организации, в которые они откомандированы, а также другие виды денежного обеспечения.

При этом ГНЭУ (Главное научно-экспертное управление) обратило внимание, что предусмотренные проектом нормативно-правовые предписания относительно составляющих денежного обеспечения полицейских не создают возможности реализации норм относительно учета характера, интенсивности и опасности работы и установления особых условий денежного обеспечения для полицейских.

Министерство финансов Украины отказалось поддерживать законопроект как противоречащий требованиям Закона Украины «О Кабинете Министров Украины» в части полномочий Правительства по определению условий денежного обеспечения полицейских и не учитывающий необходимости обеспечения единых подходов к формированию условий денежного обеспечения для всех силовых структур.

Комитет по вопросам бюджета сделал вывод, что законопроект имеет влияние на показатели бюджета (увеличивая расходы государственного бюджета, в том числе для Пенсионного фонда Украины).

Национальная академия наук Украины и Институт законодательства Верховной Рады Украины, поддерживая необходимость пересмотра правового регулирования системы оплаты труда полицейских, предоставили свои замечания к тексту законопроекта.

Отметим, что действующая сегодня редакция Закона Украины «О Национальной полиции» не содержит минимальных гарантий денежного обеспечения полицейских, что приводит к неудовлетворительному уровню оплаты труда работников полиции и оттоку профессиональных кадров.

Частью 5 ст. 94 ЗУ «О Национальной полиции» предусмотрено, что денежное обеспечение полицейских индексируется в соответствии с законом, но фактической индексации не происходит.

Автор: Тарас Лученко

Верховная Рада Украины полиция законопроект зарплата

Комитет соберется вне очереди ради законопроекта, котоорый существенно увеличит оклады полицейских

