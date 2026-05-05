Комітет збереться позачергово заради законопроєкту, який істотно збільшить оклади поліцейських

08:00, 5 травня 2026
Депутати вимушені терміново переглядати систему грошового забезпечення Нацполіції через відсутність мінімальних гарантій та реальної індексації доходів.
Комітет з питань правоохоронної діяльності розгляне законопроєкт про внесення змін до статті 94 Закону України "Про Національну поліцію" щодо осучаснення розміру грошового забезпечення поліцейських (реєстр. 6506-1 від 06.01.2022) на позачерговому засіданні. 

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради. 

Законопроєкт знаходиться у Верховній Раді з 2022 року, а 12 березня 2025 Верховна Рада прийняла його у першому читанні, але з умовою доопрацювати. 

Проєктом акта пропонується внести зміни до статті 94 закону України "Про Національну поліцію" та встановити, що грошове забезпечення поліцейських повинно забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними службових обов’язків з урахуванням характеру, інтенсивності та небезпечності роботи, забезпечувати добір до поліції кваліфікованих кадрів, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності, компенсувати фізичні та інтелектуальні затрати працівників поліції 

Поліцейські отримуватимуть грошове забезпечення, розмір якого визначається залежно від посади, спеціального звання, строку служби в поліції, інтенсивності та умов служби, кваліфікації, наявності наукового ступеня та/або вченого звання. 

Грошове забезпечення поліцейських складатиметься з:

1) посадового окладу;

2) доплати за спеціального звання;

3) надбавки за вислугу років;

4) доплати за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці;

5) доплати за науковий ступінь та/або вчене звання;

6) премії (розмір якої у разі її встановлення не може перевищувати 30 відсотків посадового окладу). 

Посадовий оклад поліцейських буде становити не менше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, крім курсантів (слухачів) вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських.

Поліцейським платитимуть щомісячну надбавку за вислугу років (строк служби) у розмірах:

  • за наявності стажу служби в поліції від одного до двох років - 5 відсотків,
  • від двох до чотирьох років – 10 відсотків,
  • від чотирьох до семи років – 15 відсотків,
  • від семи до десяти років – 20 відсотків,
  • від десяти до тринадцяти років – 25 відсотків,
  • від тринадцяти до шістнадцяти років – 30 відсотків,
  • від шістнадцяти до дев'ятнадцяти років – 35 відсотків,
  • від дев'ятнадцяти до двадцяти двох років – 40 відсотків,
  • від двадцяти двох до двадцяти п'яти років – 45 відсотків,
  • понад двадцять п'ять років – 50 відсотків посадового окладу. 

За поліцейськими, які тимчасово проходять службу за межами України, збережуть виплату грошового забезпечення в національній валюті та виплатять винагороду в іноземній валюті. 

Поліцейські, відряджені до інших органів державної влади, установ, організацій та прикомандировані, отримають грошове забезпечення, враховуючи посадовий оклад за посадою, яку вони займають в органі, установі чи організації, до якої вони відряджені, а також інші види грошового забезпечення. 

При цьому ГНЕУ звернуло увагу, що передбачені проєктом нормативно-правові приписи щодо складових грошового забезпечення поліцейських не створюють можливості реалізації норм щодо врахування характеру, інтенсивності та небезпечності роботи та встановлення особливих умов грошового забезпечення для поліцейських. 

Міністерство фінансів України відмовилося підтримувати законопроєкт, як такий, що суперечить вимогам Закону України «Про Кабінет Міністрів України» в частині повноважень Уряду щодо визначення умов грошового забезпечення поліцейських та не враховує необхідності забезпечення єдиних підходів щодо формування умов грошового забезпечення для усіх силових структур.

Комітет з питань бюжету зробив висновок, що законопроеєкт має вплив на показники бюджету (збільшуючи витрати державного бюджету, у тому числі для Пенсійного фонду України). 

Національна академія наук України та Інститут законодавства Верховної Ради України, підтримуючи необхідність перегляду правового регулювання системи оплати праці поліцейських, надали свої зауваження до тексту законопроєкту.

Зазначимо, що діюча сьогодні редакція Закона України "Про Національну поліцію" не містить мінімальних гарантій грошового забезпечення поліцейських, що призводить до незадовільного рівня оплати праці працівників поліції та відтоку професійних кадрів. 

Частиною 5 ст. 94 ЗУ "Про Національну поліцію" передбачено, що грошове забезпечення поліцейських індексується відповідно до закону, але фактичної індексації не відбувається.

Автор: Тарас Лученко

