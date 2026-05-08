Объединенные ради справедливости 2026: Руслан Кравченко рассказал, как Украина строит новую систему ответственности за международные преступления

Руслан Кравченко на конференции «Объединенные ради справедливости» заявил, что ни одна граница не защитит преступников от правосудия.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

7 мая 2026 года в Киеве состоялось масштабное событие — Министерская встреча Диалоговой группы и конференция «Объединенные ради справедливости. Ответственность за преступления против гражданского населения». Это мероприятие, организованное Офисом Генерального прокурора и Правительством Нидерландов, собрало ведущих юристов, политиков и представителей международных институций для координации усилий по привлечению РФ к ответственности.

Основная миссия конференции — объединить юридическую экспертизу с политической волей для создания единой системы обеспечения ответственности за преступления, ставших определяющей характеристикой российской агрессии.

Безнаказанность за международные преступления больше не вариант: Руслан Кравченко о новой архитектуре ответственности

Мероприятие официально открыл Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, выступление которого началось с ужасающей цифры. На сегодняшний день задокументировано более 256 000 международных преступлений, совершенных Российской Федерацией. Основной юридический акцент был сделан на том, что атаки на больницы, школы и гражданскую инфраструктуру не случайны — это сознательная стратегия врага.

Одним из самых сильных посылов выступления Руслана Кравченко стала фраза о том, что «ни одна граница не сможет защитить от правосудия». Глава Генеральной прокуратуры четко очертил круг лиц, которые должны предстать перед судом. Речь идет о рядовых солдатах, совершавших зверства, генералах, отдававших преступные приказы и, конечно, депутатах Госдумы и топ-чиновниках РФ, которые являются инициаторами и идеологами преступления агрессии.

«Нам нужен трибунал, который реально работает. Российские преступники должны предстать перед судом. Это было нужно еще «на вчера». Бюрократия не должна остановить правосудие. Мы должны сделать это реальностью», — подчеркнул Руслан Кравченко.

Стратегия 2026-2028 и технологический прорыв

Одним из центральных вопросов была адаптация украинской правовой базы к международным стандартам после ратификации Римского статута. Обсуждали внесение изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы для согласования определений военных преступлений и преступления агрессии с международным правом и внедрение стандартов ЕС по защите прав жертв и свидетелей, а также положений Люблянско-Гаагской конвенции о взаимной правовой помощи.

Офис Генерального прокурора презентовал Стратегию расследования международных преступлений на ближайшие три года. В условиях колоссального объема производств акцент смещается на критерии приоритезации, а именно на использование типовых моделей для эффективного распределения ресурсов.

Отдельным технологическим вектором Стратегии является запуск OSINT-хаба — платформы, интегрирующей разведку на основе открытых источников в процессуальный доказательный базис.

Четыре столпа ответственности: как работает Диалоговая группа по вопросам международных преступлений

Стоит отметить, что конференция стала логическим продолжением и хабом для подведения итогов прогресса, достигнутого со времени предыдущей Министерской встречи в мае 2025 года. Именно во время заседания 2025 года был заложен фундамент нынешней стратегии.

Диалоговая группа была официально подтверждена как ключевая площадка для поддержки привлечения к ответственности за международные преступления через привлечение международной экспертной поддержки и усиление сотрудничества между сторонами.

Диалоговая группа работает по четырем основным направлениям, каждое из которых охватывает отдельный аспект привлечения к ответственности за международные преступления.

Первое направление сосредоточено на оказании технической помощи Украине, в частности на укреплении институциональной способности правоохранительных органов, обеспечении их оборудованием и координации международной поддержки в расследовании тягчайших преступлений, включая преступление агрессии и вопросы репараций.

Второе направление касается деятельности международных и региональных институций. Речь идет о документировании преступлений, работе со свидетелями и потерпевшими, а также сборе доказательств международными организациями.

Третье направление посвящено национальным расследованиям и поддержке украинских органов власти в фиксации и расследовании международных преступлений и нарушений прав человека.

Четвертое направление направлено на привлечение организаций гражданского общества к документированию преступлений, поддержке пострадавших и адвокации реформ в сфере привлечения виновных к ответственности. В этом направлении принимают участие более 40 национальных и международных общественных организаций.

Стратегический контекст

В ходе сессий участники подробно разобрали правовые вызовы современной войны, в частности необходимость новой квалификации атак на гражданскую инфраструктуру и массового применения БПЛА, которые теперь рассматриваются как инструменты целенаправленного создания невыносимых условий для выживания населения. Особое внимание уделили защите украинской идентичности и возвращению депортированных детей, что является частью более широкой стратегии борьбы с безнаказанностью на 2026–2028 годы.

Международная поддержка, высказанная представителями МУС, Евроюста и правительств стран-партнеров, подтвердила, что правосудие для Украины перестало быть только политической декларацией, превратившись в профессионально спроектированную архитектуру неотвратимости. Благодаря синергии государственных органов, международных институций и организаций гражданского общества, мир получил четкий сигнал: каждое военное преступление, от оператора дрона до высшего военного командования, будет иметь неизбежную юридическую расплату в рамках единой системы обеспечения ответственности.

В целом, конференция продемонстрировала переход от документирования последствий к активному юридическому наступлению на всех уровнях — от национальных судов до будущего Специального трибунала.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.