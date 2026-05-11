Совет по финансовой стабильности обновил кредитные приоритеты Украины до 2028 года

Новая Стратегия кредитования 2026 предусматривает страхование военных рисков и новые правила ипотеки.

5 мая 2026 года Совет по финансовой стабильности утвердил обновленные редакции Стратегий развития кредитования и ипотеки. На фоне роста кредитного портфеля бизнеса на 36% и успешного выполнения 60% предыдущих планов, государство объявило переход к новому этапу: фокусирование на энергетической безопасности, ОПК и полной гармонизации с правом ЕС.

Поскольку полномасштабная война изменила приоритеты финансового рынка, предлагается внедрение страхования военных рисков, запуск рынка секьюритизации и трансформация государственных фондов. Как отметил Совет по финансовой стабильности, уровень регуляторной эквивалентности украинского законодательства нормам ЕС уже достиг 78%. Это создает основу для внедрения инструментов, которые ранее были недоступны в Украине, но важны для восстановления.

Кредитование ОПК и энергетики: новые приоритеты

Стратегия-2026 предусматривает смещение акцентов в банковской деятельности в пользу отраслей, обеспечивающих физическое выживание государства.

В 2025 году чистые гривневые кредиты машиностроению выросли втрое, что было обусловлено финансированием оборонных нужд. Кроме того, был запущен механизм консорциумного кредитования: в декабре 2025 года шесть банков подписали крупнейшее в истории соглашение на 21,5 млрд грн для одного из предприятий ОПК.

Стратегия кредитования предусматривает обеспечение доступности путем совершенствования процедуры кредитования и введения условий ответственного кредитования, минимизировав юридические риски. Также планируется расширение перечня способов получения участниками финансового рынка информации и улучшение баланса прав кредиторов и заемщиков.

Из-за системных разрушений инфраструктуры в Стратегию кредитования добавлена новая стратегическая цель по финансированию энергетики. Сейчас банки уже обеспечили проекты развития генерации на 1,4 ГВт. Юридически это подкрепляется повышением коэффициентов ликвидности залога в виде энергооборудования.

Важным изменением является договоренность с международными донорами о временном, а именно на период войны, исключении стандартов ESG (экологическая, социальная ответственность) для проектов в ОПК и энергетике, чтобы не блокировать их финансирование из-за формальных ограничений.

Особое внимание уделяется громадам и прифронтовым регионам. Планируется сбор их кредитных потребностей и их структурирование в пилотные проекты для банков в IV квартале 2026 года.

Реформа государственных программ и поддержка малого бизнеса

Программа будет сфокусирована исключительно на самых уязвимых сегментах, чтобы преодолеть дефицит бюджетного финансирования.

До конца 2026 года Национальное учреждение развития должно получить 500 млн грн на программу гарантий для стартапов, то есть бизнеса, которому менее 12 месяцев. К 2028 году НУР должно стать полноценным реципиентом программ ЕС в рамках Ukraine Facility.

Реформа ипотеки

К IV кварталу 2026 года Министерство экономики совместно с Министерством финансов и Национальным банком должно разработать новую стратегию деятельности Украинской финансовой жилищной компании. Документы должны учитывать фискальные и долговые ограничения государства и предусматривать минимальное использование бюджетных средств.

Сегодня государственная программа «єОселя» покрывает более 96% новой ипотеки. Однако главной целью является восстановление рыночного кредитования жилья. До IV квартала 2026 года запланировано внедрение механизмов страхования для ипотечных договоров. Это должно минимизировать главный страх банков — потерю залогового имущества из-за боевых действий.

Планируется также создание механизма замены застройщика в случае невыполнения обязательств. Это предполагает создание отдельного юридического лица (SPV) для каждого объекта, корпоративные права на которое находятся в залоге.

К IV кварталу 2027 года должна полноценно заработать база данных цен на недвижимость с детальными метаданными.

Также до конца 2026 года планируется унифицировать условия финансирования застройщиков, чтобы средства использовались исключительно по целевому назначению.

Для стабильности системы до 2026 года будет усовершенствовано налоговое законодательство по реструктуризации, списанию и прощению безнадежных кредитов (NPL), что позволит банкам быстрее очищать балансы и направлять капитал на новые займы.

Украина также планирует интегрировать нормы законодательства Европейского Союза в сфере ипотечного кредитования. Речь идет, в частности, об имплементации Директивы 2014/17/ЕС по кредитным договорам для потребителей, касающихся жилой недвижимости.

Тем не менее, Стратегии кредитования и ипотечного кредитования — это лишь фундамент, на котором в дальнейшем будут строиться действенные изменения через внутренние акты и совместные действия учреждений-участников, а именно НБУ, Минфина, Минэкономики, НКЦБФР и Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

