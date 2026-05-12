Заправили бензин вместо дизеля: кто отвечает за испорченный автомобиль — водитель или АЗС

Ошибочная заправка автомобиля неправильным топливом может обернуться не только дорогим ремонтом, но и судебным спором об ответственности между водителем и АЗС.

Фото: 24tv.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Использование ненадлежащего вида топлива может привести к повреждению топливной системы транспортного средства и стать основанием для спора о возмещении имущественного ущерба.

На практике подобные ситуации возникают как из-за ошибок работников АЗС, так и из-за невнимательности самих водителей. Именно поэтому ключевым юридическим вопросом становится определение пределов ответственности: кто именно должен нести ответственность за последствия ошибочной заправки — оператор АЗС или владелец автомобиля.

Законодательное регулирование

Правоотношения в таких спорах регулируются сразу несколькими нормативными актами.

Прежде всего применяются положения Гражданского кодекса Украины о возмещении ущерба и ответственности за предоставление товара или услуги ненадлежащего качества.

Согласно статье 1166 ГК Украины имущественный ущерб, причинённый неправомерными действиями или бездействием, подлежит возмещению в полном объёме лицом, которое его причинило.

Кроме того, статьи 1209–1211 ГК Украины устанавливают специальные правила ответственности за ущерб, причинённый вследствие недостатков товаров, работ или услуг. В таких спорах именно ответчик должен доказать отсутствие своей вины в причинении ущерба.

Также применяется Закон Украины «О защите прав потребителей», который гарантирует потребителю право на безопасную продукцию и возмещение ущерба, причинённого товарами или услугами ненадлежащего качества.

Отдельное значение имеют Правила розничной торговли нефтепродуктами, утверждённые постановлением Кабинета Министров Украины от 20 декабря 1997 года № 1442. Они возлагают на субъект хозяйствования обязанность обеспечивать надлежащее качество нефтепродуктов и безопасное обслуживание потребителя.

Судебный взгляд

Украинская судебная практика постепенно сформировала довольно чёткий подход, согласно которому в случае, если ошибочная заправка стала следствием действий работника АЗС, ответственность, как правило, возлагается на оператора автозаправочной станции.

Одним из ключевых является постановление КГС ВС по делу № 161/626/17.

В этом деле автомобиль с дизельным двигателем был заправлен бензином, после чего транспортное средство вышло из строя. Верховный Суд отметил, что заправка дизельного автомобиля бензином с точки зрения законодательства является продажей продукции с дефектом, поскольку следствием стало повреждение имущества потребителя.

Суд подчеркнул, что именно ответчик должен доказать отсутствие своей вины в причинении ущерба. В свою очередь истец должен доказать факт заправки, наличие ущерба и причинную связь между действиями АЗС и повреждением автомобиля.

Верховный Суд также обратил внимание на положения Правил розничной торговли нефтепродуктами, согласно которым ущерб, причинённый имуществу потребителя вследствие использования нефтепродуктов ненадлежащего качества, подлежит возмещению субъектом хозяйствования в полном объёме.

В деле № 760/9914/21 Киевский апелляционный суд также пришёл к выводу, что в спорах о повреждении автомобиля из-за заправки неподходящим топливом действует презумпция вины АЗС, то есть именно ответчик должен доказать отсутствие вины своих работников, тогда как истец должен подтвердить факт ущерба и его размер.

Суд отметил, что заправка дизельного автомобиля бензином является продажей товара с дефектом и нарушением прав потребителя, а ответственность за правильность заправки возлагается на оператора АЗС в соответствии с Правилами розничной торговли нефтепродуктами. Поскольку истец предоставил чеки, данные Fishka, документы о ремонте и расходах, а АЗК не опроверг причинную связь и не доказал отсутствие вины своих работников, суд взыскал с АЗС материальный ущерб, моральный ущерб и расходы на правовую помощь. Также суд подчеркнул, что сам факт недоказанности того, кто именно физически вставил пистолет в бак, не освобождает АЗС от ответственности.

Таким образом, даже при наличии очевидной ошибки АЗС суды требуют чёткого подтверждения:

факта заправки именно на конкретной АЗС;

вида отпущенного топлива;

причинной связи между заправкой и повреждением автомобиля;

реального размера убытков.

Поэтому особое значение в таких делах имеют:

фискальные чеки;

видеозаписи с камер наблюдения;

акты СТО;

результаты технической диагностики;

экспертные заключения.

Проблемные аспекты правоприменения

Несмотря на наличие сформированных подходов Верховного Суда, на практике остаётся ряд проблем.

Сложность доказывания

Наибольшая проблема — доказательство причинной связи между заправкой и поломкой автомобиля.

АЗС нередко ссылаются на предыдущие технические неисправности автомобиля, использование некачественного топлива, приобретённого ранее, нарушение правил эксплуатации транспортного средства, а также отсутствие доказательств того, что заправку осуществлял именно работник АЗС.

Из-за этого решающее значение приобретает оперативность действий самого водителя после такого инцидента.

Отсутствие единого стандарта доказательств

Суды по-разному оценивают достаточность доказательной базы. В одних случаях достаточными являются чек и акт СТО, в других — суды требуют проведения полноценной автотехнической экспертизы.

Пределы ответственности водителя

Если водитель самостоятельно вставил пистолет с неправильным топливом, ответственность АЗС существенно уменьшается.

В таких спорах необходимо анализировать, сообщал ли водитель работнику о типе топлива, кто именно осуществлял заправку, были ли на колонке соответствующие предупреждающие обозначения и имел ли водитель возможность самостоятельно избежать ошибки.

Проблема морального ущерба

Даже в случае удовлетворения иска суммы компенсации морального ущерба могут оставаться незначительными по сравнению с реальной стоимостью неудобств для владельца автомобиля.

Таким образом, судебная практика в Украине постепенно формирует подход, согласно которому ошибочная заправка автомобиля неправильным видом топлива может рассматриваться как продажа товара с дефектом или ненадлежащее предоставление услуги. Если неправильная заправка стала следствием действий работника АЗС, оператор станции, как правило, несёт обязанность возместить материальный ущерб.

В то же время ключевое значение в таких спорах имеет доказательная база. Без надлежащих документов, чеков, актов СТО и технических заключений даже очевидная ошибка АЗС не гарантирует успешной защиты прав потребителя.

Обращаем внимание, что ГНС напомнила правила торговли топливом — что необходимо для законной работы АЗС и оптовой торговли.

Автор: Тарас Лученко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.