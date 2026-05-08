ГНС напомнила о правилах торговли топливом — что необходимо для законной работы АЗС и оптовых компаний

В ГНС разъяснили исключения и условия, при которых реализация топлива не требует лицензирования, в частности для тары объемом до 5 литров.

Государственная налоговая служба Украины подчеркивает, что соблюдение требований к оптовой и розничной торговле топливом является обязательным условием законной и безопасной работы бизнеса. Нарушение правил может привести к штрафам и другим санкциям.

В частности, в ГНС поясняют, что для осуществления оптовой торговли топливом необходима лицензия на оптовую торговлю, а для розничной реализации — лицензия на розничную торговлю топливом.

В то же время продажа топлива в потребительской таре объемом до 5 литров включительно не требует получения какой-либо лицензии — ни на оптовую, ни на розничную торговлю, ни на хранение.

Отдельно определены правила относительно мест торговли. Для оптовой торговли лицензия оформляется на каждое место осуществления деятельности. Если таких мест нет, документ выдается на местонахождение субъекта хозяйствования или постоянного представительства нерезидента. Для розничной торговли лицензия требуется на каждую автозаправочную станцию, автогазозаправочную станцию или другой пункт продажи.

Оптовая и розничная торговля топливом разрешена исключительно в официально определенных местах. Оптовая торговля без стационарного места возможна только со склада или транспортного средства, где топливо хранится и отпускается лицензированным субъектом.

Что касается розничной торговли, реализация топлива разрешена только на АЗС, автогазозаправочных станциях, специализированных пунктах и в магазинах. Исключение составляет продажа сжиженного газа в баллонах населению с мобильных транспортных средств при условии соблюдения установленных требований.

Среди них: наличие у лицензиата места розничной торговли (АЗС, газонаполнительный пункт, промежуточный склад или специализированный магазин), внесение данных о транспортном средстве в Единый реестр лицензиатов и мест обращения топлива, а также использование зарегистрированных регистраторов расчетных операций.

В ГНС подчеркивают, что соблюдение этих правил обеспечивает легальную деятельность и снижает риски штрафных санкций и претензий со стороны контролирующих органов.

Справочно: нормы определены статьей 29 Закона Украины от 18 июня 2024 года № 3817-IX «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и топлива».

