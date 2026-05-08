ДПС нагадала правила торгівлі пальним – що потрібно для законної роботи АЗС і опту

У ДПС роз’яснили винятки та умови, за яких реалізація пального не потребує ліцензування, зокрема для тари до 5 літрів.

Фото: dpss-ks.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна податкова служба України наголошує, що дотримання вимог до оптової та роздрібної торгівлі пальним є обов’язковою умовою законної та безпечної роботи бізнесу. Порушення правил може призвести до штрафів і інших санкцій.

Зокрема, у ДПС пояснюють, що для здійснення оптової торгівлі пальним необхідна ліцензія на оптову торгівлю, а для роздрібної реалізації — ліцензія на роздрібну торгівлю пальним.

Водночас продаж пального у споживчій тарі обсягом до 5 літрів включно не потребує отримання жодної ліцензії — ні на оптову, ні на роздрібну торгівлю, ні на зберігання.

Окремо визначено правила щодо місць торгівлі. Для оптової торгівлі ліцензія оформлюється на кожне місце здійснення діяльності. Якщо таких місць немає, документ видається на місцезнаходження суб’єкта господарювання або постійного представництва нерезидента. Для роздрібної торгівлі ліцензія потрібна на кожну автозаправну станцію, автогазозаправну станцію або інший пункт продажу.

Оптова та роздрібна торгівля пальним дозволена виключно з офіційно визначених місць. Оптова торгівля без стаціонарного місця можлива лише зі складу або транспортного засобу, де пальне зберігається та відпускається ліцензованим суб’єктом.

Щодо роздрібної торгівлі, реалізація пального дозволена лише на АЗС, автогазозаправних станціях, спеціалізованих пунктах та у магазинах. Виняток становить продаж скрапленого газу у балонах для населення з мобільних транспортних засобів за умови дотримання визначених вимог.

Серед них: наявність у ліцензіата місця роздрібної торгівлі (АЗС, газонаповнювальний пункт, проміжний склад або спеціалізований магазин), внесення даних про транспортний засіб до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального, а також використання зареєстрованих реєстраторів розрахункових операцій.

У ДПС підкреслюють, що дотримання цих правил забезпечує легальну діяльність та знижує ризики штрафних санкцій і претензій з боку контролюючих органів.

Довідково: норми визначені статтею 29 Закону України від 18 червня 2024 року № 3817-IX «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.