ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в два суда

Судья, который хочет быть командирован в другой суд, должен подать в ВККС свои документы.

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Высшая квалификационная комиссия судей сообщила, что назначила вопрос о командировке (временном переводе) для осуществления правосудия:

в Великоалександровский районный суд Херсонской области – 2 судей;

в Дергачевский районный суд Харьковской области – 3 судей.

Рассмотрение вопроса пройдет 12 марта в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, который намеревался быть командирован в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие в соответствии с установленной формой, в которую добавить свои документы.

Ранее сообщалось, что ВККС рекомендует откомандировать 3 судей Великоновоселковского райсуда Донецкой области в другие суды.

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