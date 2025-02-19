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ВККС розгляне питання про відрядження суддів до двох судів

17:29, 19 лютого 2025
Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду, має подати до ВККС свої документи.
ВККС розгляне питання про відрядження суддів до двох судів
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Вища кваліфікаційна комісія суддів повідомила, що призначила питання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя:

до Великоолександрівського районного суду Херсонської області –  2 суддів;

до Дергачівського районного суду Харківської області – 3 суддів.

Розгляд питання відбуватиметься 12 березня о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).    

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду відповідно до встановленої форми, до якої додати свої документи.

Раніше ми писали, що ВККС рекомендує відрядити 3 суддів Великоновосілківського райсуду Донецької області до інших судів.

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суд суддя ВККС

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