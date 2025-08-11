Практика судов
  1. Суд инфо
  2. / В Украине

ВККС утвердила рейтинг победителей конкурса на должности судей апелляционных административных судов

17:23, 11 августа 2025
Победителями конкурса стали 43 кандидата, 15 августа они смогут получить рекомендации по назначению на должности судей.
ВККС утвердила рейтинг победителей конкурса на должности судей апелляционных административных судов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей утвердила рейтинг кандидатов на замещение вакантных должностей судей в апелляционных административных судах.

В частности, 11 августа 2025 года ВККС приняла решение об утверждении рейтинга кандидатов на замещение вакантных должностей судей в апелляционных административных судах по результатам квалификационного оценивания в рамках конкурса, объявленного решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 14 сентября 2023 года № 94/зп-23 (с изменениями).

Победителями конкурса стали 43 кандидата, которые 15 августа смогут получить рекомендации для назначения на должности судей.

Напомним, что «Судебно-юридическая газета» подробно рассказывала, чем завершился конкурс на 67 вакантных должностей судей апелляционных административных судов и кто именно получил шанс стать судьей апелляционного суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья ВККС Высшая квалификационная комиссия судей Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Канцлер Германии Мерц пригласил Трампа и Вэнса принять участие в переговорах по поводу давления на РФ

Фридрих Мерц 13 августа предложит Трампу и Вэнсу рассмотреть «дальнейшие варианты давления на Россию».

В отборе на должности судей местных административных судов осталось 604 кандидата и действующих судьи — список

Хотя минимально необходимый балл набрали почти 1900 кандидатов, к следующему этапу экзамена получили допуск гораздо меньше желающих стать судьями.

Кто сможет стать членами Высшего совета правосудия по квоте Президента: есть 16 претендентов

На две вакантных должности членов Совета правосудия по квоте президента претендуют судьи, ученые, адвокаты, детектив НАБУ и бывшие члены ВККС и КДКП.

Искусственный интеллект не может использоваться для опровержения выводов, сделанных судом — Верховный Суд

Верховный Суд указал, что технология искусственного интеллекта может использоваться только для поддержки и помощи судам и судьям, а не для опровержения выводов, сделанных судом.

Если военнослужащий Сил теробороны ВСУ совершил преступление, не связанное с военной службой, процессуальное руководство может осуществлять не военная прокуратура — Верховный Суд

Осужденный военнослужащий Сил теробороны ВСУ, находясь на территории двора, выстрелил в потерпевшего после замечания, чтобы он не направлял ствол автомата Калашникова в сторону людей.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Воробйова
    Ірина Воробйова
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Оксана Метелешко
    Оксана Метелешко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олег Полюхович
    Олег Полюхович
    голова Рівненського апеляційного суду