ВККС утвердила рейтинг победителей конкурса на должности судей апелляционных административных судов

Высшая квалификационная комиссия судей утвердила рейтинг кандидатов на замещение вакантных должностей судей в апелляционных административных судах.

В частности, 11 августа 2025 года ВККС приняла решение об утверждении рейтинга кандидатов на замещение вакантных должностей судей в апелляционных административных судах по результатам квалификационного оценивания в рамках конкурса, объявленного решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 14 сентября 2023 года № 94/зп-23 (с изменениями).

Победителями конкурса стали 43 кандидата, которые 15 августа смогут получить рекомендации для назначения на должности судей.

Напомним, что «Судебно-юридическая газета» подробно рассказывала, чем завершился конкурс на 67 вакантных должностей судей апелляционных административных судов и кто именно получил шанс стать судьей апелляционного суда.

