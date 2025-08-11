ВККС затвердила рейтинг переможців конкурсу на посади суддів апеляційних адміністративних судів

Переможцями конкурсу стали 43 кандидати, 15 серпня вони зможуть отримати рекомендації для призначення на посади суддів.

Вища кваліфікаційна комісія суддів затвердила рейтинг кандидатів на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних адміністративних судах.

Зокрема, ВККС 11 серпня 2025 року ухвалено рішення про затвердження рейтингу кандидатів на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних адміністративних судах за результатами кваліфікаційного оцінювання в межах конкурсу, оголошеного рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 (зі змінами).

