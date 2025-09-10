Практика судов
  1. Суд инфо

ВККС обнародовала кодированные результаты тестирования когнитивных способностей за 9 сентября

16:38, 10 сентября 2025
Комиссия установила кодированные результаты тестирования за 9 сентября в отношении 542 человек.
ВККС обнародовала кодированные результаты тестирования когнитивных способностей за 9 сентября
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей Украины напомнила, что с 9 по 17 сентября 2025 года в отношении 4 842 участников продолжается проведение тестирования когнитивных способностей как третьего этапа квалификационного экзамена в рамках отбора на должность судьи местного суда.

Комиссия установила кодированные результаты тестирования за 9 сентября в отношении 542 человек:

1) не набрали минимально допустимого балла тестирования – 145 человек;

2) набрали минимально допустимый балл – 397 человек:

от 33 до 40 баллов – 246 человек;

от 40 до 50 баллов – 140 человек;

более 50 баллов – 11 человек.

К четвертому этапу экзамена (выполнение практического задания по специализации соответствующего местного суда) допускаются участники, набравшие балл не ниже 55 процентов максимально возможного балла, в количестве не более:

  • 2 800 кандидатов на должность судьи местного общего суда и судей, выразивших намерение быть переведенными в местный общий суд;
  • 400 кандидатов на должность судьи местного административного суда и судей, выразивших намерение быть переведенными в местный административный суд;
  • 400 кандидатов на должность судьи местного хозяйственного суда и судей, выразивших намерение быть переведенными в местный хозяйственный суд.

В случае если двое и более кандидатов на должность судьи и судей получили одинаковый минимальный проходной балл третьего этапа квалификационного экзамена, к четвертому этапу допускаются все такие кандидаты на должность судьи и судьи.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Высшая квалификационная комиссия судей назначила тестирование когнитивных способностей в рамках квалификационного экзамена кандидатов на должность судьи местного суда и судей, выразивших намерение быть переведенными в другой местный суд. Определены особенности порядка проведения тестирования когнитивных способностей и методики оценки его результатов. Также Комиссия обнародовала примеры заданий тестирования когнитивных способностей.

Также ВККС обнародовала график и правила сдачи тестирования когнитивных способностей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

суд судья ВККС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Оптимизация сети судов может выглядеть сложной и непопулярной реформой, но ее нужно сделать», – Ирина Мудрая

В Офисе Президента сообщили об активизации работы над новой картой местных судов Украины.

Конкурсы на должности госслужбы планируют возобновить с 1 июня 2026 года — комитет рекомендовал законопроект

Законопроект предусматривает возобновление конкурсов на должности государственной службы, а также сроки объявления и проведения конкурсов на должности, на которые лица были назначены в период действия военного положения без конкурса.

Депутаты предлагают упростить пребывание в Украине представителям «колониальных народов РФ», которые подверглись притеснениям — включая граждан РФ

Законопроект об упрощении процедур въезда и легализации пребывания в Украине для «представителей колониальных народов РФ», в частности, граждан РФ, которые подверглись притеснениям, который внес Ярослав Юрчишин вместе с коллегами, рекомендовали к принятию.

Верховный Суд указал, что денежная компенсация за разрушенное до 24 февраля 2022 года в результате вооруженной агрессии жилье выплачивается в пределах 300 000 грн

То, что государство потом разработало другие механизмы компенсации, не свидетельствует о дискриминации граждан, жилье которых было разрушено до 24 февраля, — Верховный Суд.

ГБР разоблачило директора «Центра пробации» Олега Янчука на схеме незаконного обогащения

Суммы «откатов» составляли от 1000 до 6000 грн с одного работника — Минюст.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Белоконна
    Інна Белоконна
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Валерій Саєнко
    Валерій Саєнко
    начальник управління Верховного Суду
  • Володимир Барчук
    Володимир Барчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду