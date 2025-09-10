ВККС обнародовала кодированные результаты тестирования когнитивных способностей за 9 сентября

Комиссия установила кодированные результаты тестирования за 9 сентября в отношении 542 человек.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины напомнила, что с 9 по 17 сентября 2025 года в отношении 4 842 участников продолжается проведение тестирования когнитивных способностей как третьего этапа квалификационного экзамена в рамках отбора на должность судьи местного суда.

1) не набрали минимально допустимого балла тестирования – 145 человек;

2) набрали минимально допустимый балл – 397 человек:

от 33 до 40 баллов – 246 человек;

от 40 до 50 баллов – 140 человек;

более 50 баллов – 11 человек.

К четвертому этапу экзамена (выполнение практического задания по специализации соответствующего местного суда) допускаются участники, набравшие балл не ниже 55 процентов максимально возможного балла, в количестве не более:

2 800 кандидатов на должность судьи местного общего суда и судей, выразивших намерение быть переведенными в местный общий суд;

400 кандидатов на должность судьи местного административного суда и судей, выразивших намерение быть переведенными в местный административный суд;

400 кандидатов на должность судьи местного хозяйственного суда и судей, выразивших намерение быть переведенными в местный хозяйственный суд.

В случае если двое и более кандидатов на должность судьи и судей получили одинаковый минимальный проходной балл третьего этапа квалификационного экзамена, к четвертому этапу допускаются все такие кандидаты на должность судьи и судьи.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Высшая квалификационная комиссия судей назначила тестирование когнитивных способностей в рамках квалификационного экзамена кандидатов на должность судьи местного суда и судей, выразивших намерение быть переведенными в другой местный суд. Определены особенности порядка проведения тестирования когнитивных способностей и методики оценки его результатов. Также Комиссия обнародовала примеры заданий тестирования когнитивных способностей.

Также ВККС обнародовала график и правила сдачи тестирования когнитивных способностей.

