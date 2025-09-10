Практика судів
ВККС оприлюднила кодовані результати тестування когнітивних здібностей за 9 вересня

16:38, 10 вересня 2025
Комісія встановила кодовані результати тестування за 9 вересня стосовно 542 осіб.
Вища кваліфікаційна комісія суддів України нагадала, що з 9 до 17 вересня 2025 року стосовно 4 842 учасників триває проведення тестування когнітивних здібностей як третій етап кваліфікаційного іспиту у межах добору на посаду судді місцевого суду.

Комісія встановила кодовані результати тестування за 9 вересня стосовно 542 осіб:

1) не набрали мінімально допустимого бала тестування – 145 осіб;

2) набрали мінімально допустимий бал – 397 осіб:

від 33 до 40 балів – 246 осіб;

від 40 до 50 балів – 140 осіб;

більше 50 балів – 11 осіб.

До четвертого етапу іспиту (виконання практичного завдання зі спеціалізації відповідного місцевого суду) допускаються учасники, які набрали бал, не нижче 55 відсотків максимально можливого бала, у кількості не більше:

- 2 800 кандидатів на посаду судді місцевого загального суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до місцевого загального суду;

- 400 кандидатів на посаду судді місцевого адміністративного суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до місцевого адміністративного суду;

- 400 кандидатів на посаду судді місцевого господарського суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до місцевого господарського суду.

У разі якщо двоє і більше кандидатів на посаду судді та суддів отримали однаковий найнижчий прохідний бал третього етапу кваліфікаційного іспиту, до четвертого етапу допускаються всі такі кандидати на посаду судді та судді.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Вища кваліфікаційна комісія суддів призначила тестування когнітивних здібностей у межах кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду. Визначено особливості порядку проведення тестування когнітивних здібностей та методики оцінювання його результатів. Також Комісія оприлюднила приклади завдань тестування когнітивних здібностей.

Також ВККС оприлюднила графік та правила складання тестування когнітивних здібностей.

