ВККС определила победителей конкурса на замещение вакантных должностей судей в Сумском апелляционном суде

Комиссия также утвердила рейтинг кандидатов в рамках конкурса на должности судей в Сумском апелляционном суде.

Фото: konotop.in.ua

Высшая квалификационная комиссия судей 24 сентября приняла решение об утверждении рейтинга кандидатов на замещение вакантных должностей судей в Сумском апелляционном суде по результатам квалификационного оценивания в рамках конкурса, объявленного решением ВККС от 14 сентября 2023 года № 94/зп-23 (с изменениями).

Вопрос о рекомендации кандидатов для назначения на должность судьи будет рассматриваться 29 сентября 2025 года пленарным составом Комиссии.

