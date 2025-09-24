ВККС визначила переможців конкурсу на зайняття вакантних посад суддів у Сумському апеляційному суді

Комісія також затвердила рейтинг кандидатів у рамках конкурсу на посади суддів у Сумському апеляційному суді.

Вища кваліфікаційна комісія суддів 24 вересня ухвалила рішення про затвердження рейтингу кандидатів на зайняття вакантних посад суддів у Сумському апеляційному суді за результатами кваліфікаційного оцінювання в межах конкурсу, оголошеного рішенням ВККС від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 (зі змінами).

Питання рекомендування кандидатів для призначення на посаду судді розглядатиметься 29 вересня 2025 року пленарним складом Комісії.

