14 кандидатов рекомендовано для назначения на должности судей Житомирского апелляционного суда — ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей 29 сентября начала процедуру предоставления рекомендаций кандидатам в апелляционные общие суды в рамках конкурса, объявленного 14 сентября 2023 года.
Первыми получили рекомендации 14 победителей конкурса в Житомирский апелляционный суд:
Белоусов Артур Евгеньевич;
Бондарь Оксана Алексеевна;
Волкова Наталия Яковлевна;
Костюкович Сергей Иванович;
Котляр Антон Николаевич;
Куденьчук Алексей Андреевич;
Кузнецов Дмитрий Владимирович;
Николайчук Павел Валерьевич;
Панкеева Виктория Анатольевна;
Рябенька Таисия Степановна;
Скитневская Елена Максимовна;
Турак Ольга Васильевна;
Чеботаренко Оксана Леонидовна;
Шалота Константин Валерьевич.
В ВККС отметили, что заполнили все 14 вакантных должностей в Житомирском апелляционном суде, на которые объявлялся конкурс. В настоящее время продолжаются собеседования с кандидатами в конкурсе в Закарпатский, Запорожский и Черниговский апелляционные суды.
