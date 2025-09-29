14 кандидатов рекомендовано для назначения на должности судей Житомирского апелляционного суда — ВККС

Комиссия заполнила все 14 вакантных должностей в Житомирском апелляционном суде, на которые объявлялся конкурс.

Высшая квалификационная комиссия судей 29 сентября начала процедуру предоставления рекомендаций кандидатам в апелляционные общие суды в рамках конкурса, объявленного 14 сентября 2023 года.

Первыми получили рекомендации 14 победителей конкурса в Житомирский апелляционный суд:

Белоусов Артур Евгеньевич;

Бондарь Оксана Алексеевна;

Волкова Наталия Яковлевна;

Костюкович Сергей Иванович;

Котляр Антон Николаевич;

Куденьчук Алексей Андреевич;

Кузнецов Дмитрий Владимирович;

Николайчук Павел Валерьевич;

Панкеева Виктория Анатольевна;

Рябенька Таисия Степановна;

Скитневская Елена Максимовна;

Турак Ольга Васильевна;

Чеботаренко Оксана Леонидовна;

Шалота Константин Валерьевич.

В ВККС отметили, что заполнили все 14 вакантных должностей в Житомирском апелляционном суде, на которые объявлялся конкурс. В настоящее время продолжаются собеседования с кандидатами в конкурсе в Закарпатский, Запорожский и Черниговский апелляционные суды.

