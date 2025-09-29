14 кандидатів рекомендовано для призначення на посади суддів Житомирського апеляційного суду — ВККС

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Вища кваліфікаційна комісія суддів затвердила список 14 переможців конкурсу на вакантні посади 14 суддів Житомирського апеляційного суду.
29 вересня Вища кваліфікаційна комісія суддів розпочала процедуру надання рекомендацій кандидатам в апеляційні загальні суди у межах конкурсу, оголошеного 14 вересня 2023 року.
Першими отримали рекомендації 14 переможців конкурсу в Житомирський апеляційний суд:
Бєлоусов Артур Євгенович;
Бондар Оксана Олексіївна;
Волкова Наталія Яківна;
Костюкович Сергій Іванович;
Котляр Антон Миколайович;
Куденьчук Олексій Андрійович;
Кузнецов Дмитро Володимирович;
Миколайчук Павло Валерійович;
Панкеєва Вікторія Анатоліївна;
Рябенька Таїсія Степанівна;
Скітневська Олена Максимівна;
Турак Ольга Василівна;
Чеботаренко Оксана Леонідівна;
Шалота Костянтин Валерійович.
У ВККС зазначили, що заповнили усі 14 вакантних посад у Житомирському апеляційному суді, на які оголошувався конкурс. Наразі тривають співбесіди з кандидатами у конкурсі до Закарпатського, Запорізького та Чернігівського апеляційних судів.
