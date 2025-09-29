14 кандидатів рекомендовано для призначення на посади суддів Житомирського апеляційного суду — ВККС

Комісія заповнила усі 14 вакантних посад у Житомирському апеляційному суді, на які оголошувався конкурс.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Вища кваліфікаційна комісія суддів затвердила список 14 переможців конкурсу на вакантні посади 14 суддів Житомирського апеляційного суду.

29 вересня Вища кваліфікаційна комісія суддів розпочала процедуру надання рекомендацій кандидатам в апеляційні загальні суди у межах конкурсу, оголошеного 14 вересня 2023 року.

Першими отримали рекомендації 14 переможців конкурсу в Житомирський апеляційний суд:

Бєлоусов Артур Євгенович;

Бондар Оксана Олексіївна;

Волкова Наталія Яківна;

Костюкович Сергій Іванович;

Котляр Антон Миколайович;

Куденьчук Олексій Андрійович;

Кузнецов Дмитро Володимирович;

Миколайчук Павло Валерійович;

Панкеєва Вікторія Анатоліївна;

Рябенька Таїсія Степанівна;

Скітневська Олена Максимівна;

Турак Ольга Василівна;

Чеботаренко Оксана Леонідівна;

Шалота Костянтин Валерійович.

У ВККС зазначили, що заповнили усі 14 вакантних посад у Житомирському апеляційному суді, на які оголошувався конкурс. Наразі тривають співбесіди з кандидатами у конкурсі до Закарпатського, Запорізького та Чернігівського апеляційних судів.

