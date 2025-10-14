Практика судов
ВСП уволил судью Новоайдарского райсуда Луганской области Елену Иванову

12:35, 14 октября 2025
Судью Елену Иванову уволили за совершение существенного дисциплинарного проступка.
Высший совет правосудия 14 октября принял решение уволить судью Новоайдарского районного суда Луганской области Иванову Елену Николаевну на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины. Об этом сообщила ВСП.

Реализация указанной процедуры осуществлялась на основании представления Третьей дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия, которая решила привлечь судью Новоайдарского районного суда Луганской области Иванову Елену Николаевну к дисциплинарной ответственности и применить к ней дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении судьи с должности.

В ВСП добавили, что пунктом 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины предусмотрено, что основаниями для увольнения судьи являются совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, что несовместимо со статусом судьи либо выявило его несоответствие занимаемой должности.

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета».

