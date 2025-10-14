ВРП звільнила суддю Новоайдарського райсуду Луганської області Олену Іванову

Суддю Олену Іванову звільнили за вчинення істотного дисциплінарного проступку

Вища рада правосуддя 14 жовтня вирішила звільнити суддю Новоайдарського районного суду Луганської області Іванової Олени Миколаївни на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України. Про це повідомила ВРП.

Реалізація зазначеної процедури здійснювалася на підставі подання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, яка вирішила притягнути суддю Новоайдарського районного суду Луганської області Іванову Олену Миколаївну до дисциплінарної відповідальності та застосувати до неї дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади.

У ВРП додали, що пунктом 3 частини шостої статті 126 Конституції України передбачено, що підставами для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді.

