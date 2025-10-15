Судью Мироновского райсуда Киевской области Андрея Полищука временно отстранили от осуществления правосудия

Судью из Киевской области временно отстранили от осуществления правосудия на основании решения Третьей Дисциплинарной палаты ВСП.

Судью Мироновского районного суда Киевской области Полищука Андрея Сергеевича временно отстранено от осуществления правосудия на основании решения Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия. Об этом информирует ВСП.

Решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности приняла Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 15 октября 2025 года.

Согласно части седьмой статьи 49 Закона «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Третьей Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 15 октября 2025 года, судью Мироновского районного суда Киевской области Полищука Андрея Сергеевича отстранено от осуществления правосудия.

В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении судей к дисциплинарной ответственности, решения о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении судьи от должности, такой судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия решения о его освобождении от должности Высшим советом правосудия.

Судьи считаются временно отстранёнными от осуществления правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судей от осуществления правосудия — до принятия Высшим советом правосудия решения об их освобождении от должности или отмены решения Дисциплинарной палаты.

