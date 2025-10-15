Суддю Миронівського райсуду Київської області Андрія Поліщука тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя

Суддю з Київщини тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Третьої Дисциплінарної палати ВРП.

Суддю Миронівського районного суду Київської області Поліщука Андрія Сергійовича тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя. Про це інформує ВРП.

Рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади ухвалила Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 15 жовтня 2025 року.

Згідно із частиною сьомою статті 49 Закону «Про судоустрій і статус суддів» і частиною другою статті 62 Закону «Про Вищу раду правосуддя», враховуючи рішення, ухвалене Третьою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя 15 жовтня 2025 року, суддю Миронівського районного суду Київської області Поліщука Андрія Сергійовича відсторонено від здійснення правосуддя.

У разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя.

Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.

Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

