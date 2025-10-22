Практика судов
Конкурс в Запорожский апелляционный суд — двое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие

14:29, 22 октября 2025
Всего 33 кандидата подали заявления на участие в конкурсе на 16 вакантных должностей судей в Запорожском апелляционном суде.
Конкурс в Запорожский апелляционный суд — двое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие
На заседании Высшей квалификационной комиссии судей в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания трех кандидатов на должности судей в Запорожском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания 21 октября Комиссией приняты следующие решения:

Солодовников Роман Сергеевич — 715,6 — в ходе проведения специальной проверки в отношении кандидата получена информация, которая оценивается при установлении соответствия критериям профессиональной этики и добропорядочности во время собеседования и определения результатов квалификационного оценивания. Кандидат признан подтвердившим способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Яцун Александр Сергеевич — отложено на 11 ноября 2025 года в 10:00.

Погребная Ольга Николаевна — 680,7 — подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

ВККС напомнила, что 33 кандидата подали заявления на участие в конкурсе на 16 вакантных должностей судей в Запорожском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 22 кандидатами: 12 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 6 кандидатов — не подтвердили, с 4 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе Комиссии.

