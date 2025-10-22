Конкурс до Запорізького апеляційного суду — двоє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя

Загалом 33 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 16 вакантних посад суддів у Запорізькому апеляційному суді.

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання трьох кандидатів на посади суддів в Запорізькому апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 21 жовтня Комісією ухвалено такі рішення:

Солодовніков Роман Сергійович - 715,6 - під час проведення спеціальної перевірки стосовно кандидата отримано інформацію, що оцінюється при встановленні відповідності критеріям професійної етики та доброчесності під час співбесіди та визначенні результатів кваліфікаційного оцінювання. Кандидат визнаний таким, що підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Яцун Олександр Сергійович - відкладено на 11 листопада 2025 о 10:00

Погрібна Ольга Миколаївна - 680,7 - підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Загалом проведено співбесіди з 22 кандидатами: 12 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 6 кандидатів – не підтвердили, з 4 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі Комісії.

