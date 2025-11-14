Конкурс в Черниговский апелляционный суд — еще двое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие

Двое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей 14 ноября в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания трех кандидатов на должности судей в Черниговском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания Комиссией приняты следующие решения:

Карапута Елена Александровна — 711,47 — подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Юрко Сергей Сергеевич — 684,8 — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Котельва Екатерина Александровна — 696,7 — вынести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

ВККС напомнила, что заявления на участие в конкурсе на 22 вакантные должности судьи в Черниговском апелляционном суде подали 40 кандидатов.

Всего проведены собеседования с 30 кандидатами на должность судьи в Черниговском апелляционном суде: 16 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 4 кандидата — не подтвердили, с 10 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии.

Напомним, 13 ноября в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания пяти кандидатов на должность судьи в Черниговском апелляционном суде.

