Конкурс до Чернігівського апеляційного суду — ще двоє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя

Двоє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів 14 листопада у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання трьох кандидатів на посади суддів в Чернігівському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання Комісією ухвалено такі рішення:

Карапута Олена Олександрівна - 711,47 - підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Юрко Сергій Сергійович - 684,8 - підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Котельва Катерина Олександрівна - 696,7 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

ВККС нагадала, що заяви про участь у конкурсі на 22 вакантні посади судді у Чернігівському апеляційному суді подали 40 кандидатів.

Загалом проведено співбесіди з 30 кандидатами на посаду судді в Чернігівському апеляційному суді: 16 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 4 кандидатів – не підтвердили, з 10 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії.

Нагадаємо, 13 листопада у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання п’ятьох кандидатів на посаду судді в Чернігівському апеляційному суді.

