КСУ признал налоговые штрафы конституционными, но подчеркнул необходимость гарантий для налогоплательщиков

Суд указал на обязанность государства гарантировать налогоплательщикам соблюдение конституционных прав в случае применения строгих санкций.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Конституционный Суд Украины обнародовал решение по делу о конституционности штрафов за нарушение сроков регистрации налоговых накладных. Об этом информирует КСУ.

Второй сенат Конституционного Суда Украины принял решение по делу по конституционной жалобе Представительства «АНДРИТЦ ГАЙДРО ГмбХ», в которой оспаривались положения пункта 120¹.1 статьи 120¹ Налогового кодекса Украины относительно размеров штрафов за нарушение сроков регистрации налоговых накладных и/или расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных.

Суд сделал вывод: хотя оспариваемые положения являются конституционными, в тех случаях, когда речь идет о санкциях, которые по сути приравнены к уголовным наказаниям, законодательное регулирование должно обеспечивать налогоплательщику соблюдение конституционных гарантий, предусмотренных статьями 61, 62 Основного Закона (принципы индивидуализации юридической ответственности и презумпции невиновности).

Судья-докладчик по делу – судья Конституционного Суда Украины Василий Лемак.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.